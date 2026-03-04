https://ria.ru/20260304/sk-2078544097.html
В Тульской области завели уголовное дело после обрушения крыши на заводе
В Тульской области завели уголовное дело после обрушения крыши на заводе - РИА Новости, 04.03.2026
В Тульской области завели уголовное дело после обрушения крыши на заводе
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда было возбуждено после обрушения крыши на заводе городе Узловая Тульской области, где погиб один человек,... РИА Новости, 04.03.2026
В Тульской области завели уголовное дело после обрушения крыши на заводе
