В Тульской области завели уголовное дело после обрушения крыши на заводе
17:48 04.03.2026 (обновлено: 18:02 04.03.2026)
В Тульской области завели уголовное дело после обрушения крыши на заводе
В Тульской области завели уголовное дело после обрушения крыши на заводе
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда было возбуждено после обрушения крыши на заводе городе Узловая Тульской области, где погиб один человек
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
узловая
тульская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, узловая
Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Узловая
В Тульской области завели уголовное дело после обрушения крыши на заводе

СК: в Тульской области завели уголовное дело после обрушения крыши на заводе

© Фото : СУ СК России по Тульской области/MAXРабота СК РФ на месте обрушени крыши цеха завода в Туле
Работа СК РФ на месте обрушени крыши цеха завода в Туле - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : СУ СК России по Тульской области/MAX
Работа СК РФ на месте обрушени крыши цеха завода в Туле
ТУЛА, 4 мар – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда было возбуждено после обрушения крыши на заводе городе Узловая Тульской области, где погиб один человек, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону на платформе Мах.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли цеха по производству металлоконструкций в Узловском районе по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении.
Тульская областьСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияУзловая
 
 
