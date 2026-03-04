Рейтинг@Mail.ru
Дело о призывах к деятельности против России возбудили против блогера Наки* - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/sk-2078478392.html
Дело о призывах к деятельности против России возбудили против блогера Наки*
Дело о призывах к деятельности против России возбудили против блогера Наки* - РИА Новости, 04.03.2026
Дело о призывах к деятельности против России возбудили против блогера Наки*
Уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ, возбуждено против блогера Майкла Наки*, сообщает столичный главк СК РФ. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:52:00+03:00
2026-03-04T14:52:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895051857_0:23:1440:833_1920x0_80_0_0_9e6d48665dcbba76f36c6c9a2216501a.jpg
https://ria.ru/20260303/sk-2078182091.html
https://ria.ru/20260303/sk-2078148940.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895051857_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_3c9d75a2fcdb9f5610c37f2b63e65547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о призывах к деятельности против России возбудили против блогера Наки*

СК: дело о призывах к деятельности против России возбудили против блогера Наки

Блогер Майкл Наки*
Блогер Майкл Наки* - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Блогер Майкл Наки*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ, возбуждено против блогера Майкла Наки*, сообщает столичный главк СК РФ.
"Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Майкла Наки*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации)", - говорится в сообщении ведомства на платформе Max.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СК возместил потерпевшим и государству 128 миллиардов рублей в 2025 году
3 марта, 13:55
По версии следствия, не позднее мая 2024 года Наки разместил видео на своем канале, содержащее такие призывы. Его действия были выявлены в ходе совместной работы следователей и полиции.
В настоящее время рассматривается вопрос о международном розыске и аресте блогера. Также проводятся следственные действия для сбора доказательств.
Кроме того, ранее Наки был осужден на 11 лет за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СК опроверг сообщения о найденных телах пропавшей семьи Усольцевых
3 марта, 12:16
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала