Дело о призывах к деятельности против России возбудили против блогера Наки*
Уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ, возбуждено против блогера Майкла Наки*, сообщает столичный главк СК РФ. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:52:00+03:00
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ, возбуждено против блогера Майкла Наки*, сообщает столичный главк СК РФ.
"Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве
возбуждено уголовное дело в отношении блогера Майкла Наки*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ
(публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации)", - говорится в сообщении ведомства на платформе Max
По версии следствия, не позднее мая 2024 года Наки разместил видео на своем канале, содержащее такие призывы. Его действия были выявлены в ходе совместной работы следователей и полиции.
В настоящее время рассматривается вопрос о международном розыске и аресте блогера. Также проводятся следственные действия для сбора доказательств.
Кроме того, ранее Наки был осужден на 11 лет за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ