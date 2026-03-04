Дело о призывах к деятельности против России возбудили против блогера Наки*

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ, возбуждено против блогера Майкла Наки*, сообщает столичный главк СК РФ.

"Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Майкла Наки*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации)", - говорится в сообщении ведомства на платформе Max

По версии следствия, не позднее мая 2024 года Наки разместил видео на своем канале, содержащее такие призывы. Его действия были выявлены в ходе совместной работы следователей и полиции.

В настоящее время рассматривается вопрос о международном розыске и аресте блогера. Также проводятся следственные действия для сбора доказательств.

Кроме того, ранее Наки был осужден на 11 лет за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.