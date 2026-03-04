Рейтинг@Mail.ru
Освобожденные закарпатские венгры останутся в Венгрии, заявил Сийярто
21:38 04.03.2026
Освобожденные закарпатские венгры останутся в Венгрии, заявил Сийярто
Освобожденные закарпатские венгры останутся в Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 04.03.2026
Освобожденные закарпатские венгры останутся в Венгрии, заявил Сийярто
Освобожденные президентом России Владимиром Путиным насильно мобилизованные в ВСУ закарпатские венгры будут находиться в безопасности в Венгрии и больше не... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
венгрия
россия
владимир путин
петер сийярто
вооруженные силы украины
в мире, венгрия, россия, владимир путин, петер сийярто, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины
Освобожденные закарпатские венгры останутся в Венгрии, заявил Сийярто

Сийярто: освобожденные Путиным закарпатские венгры останутся в Венгрии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Освобожденные президентом России Владимиром Путиным насильно мобилизованные в ВСУ закарпатские венгры будут находиться в безопасности в Венгрии и больше не окажутся на фронте, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Путин в среду встретился в Кремле с Сийярто. В ходе этой встречи российский лидер сообщил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, которых насильно мобилизовали в ВСУ.
"Президент Путин решил, что мы можем сегодня же вернуть домой двух военнопленных венгерской национальности и гражданства. Таким образом, два венгра обретут свободу, они избежали войны, им больше никогда не придется идти на войну, они будут в безопасности в Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена как экстремистская
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сийярто на русском языке поблагодарил Путина за освобождение венгров
Вчера, 20:04
 
В миреВенгрияРоссияВладимир ПутинПетер СийяртоВооруженные силы Украины
 
 
