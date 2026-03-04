Освобожденные закарпатские венгры останутся в Венгрии, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Освобожденные президентом России Владимиром Путиным насильно мобилизованные в ВСУ закарпатские венгры будут находиться в безопасности в Венгрии и больше не окажутся на фронте, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Президент Путин решил, что мы можем сегодня же вернуть домой двух военнопленных венгерской национальности и гражданства. Таким образом, два венгра обретут свободу, они избежали войны, им больше никогда не придется идти на войну, они будут в безопасности в Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.