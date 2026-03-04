https://ria.ru/20260304/siyyarto-2078581241.html
Венгрия не хочет участвовать в энергетической войне, заявил Сийярто
Венгрия не хочет быть вовлеченной в энергетическую войну, энергобезопасность является самым главным фактором для страны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто РИА Новости, 04.03.2026
Венгрия не хочет участвовать в энергетической войне, заявил Сийярто
Сийярто: энергобезопасность очень важна для Венгрии