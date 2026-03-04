Рейтинг@Mail.ru
20:02 04.03.2026 (обновлено: 20:06 04.03.2026)
Венгрия не хочет участвовать в энергетической войне, заявил Сийярто
Венгрия не хочет быть вовлеченной в энергетическую войну, энергобезопасность является самым главным фактором для страны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто РИА Новости, 04.03.2026
в мире, венгрия, россия, украина, владимир путин, петер сийярто, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Владимир Путин, Петер Сийярто, Мирный план США по Украине
Венгрия не хочет участвовать в энергетической войне, заявил Сийярто

Сийярто: энергобезопасность очень важна для Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Венгрия не хочет быть вовлеченной в энергетическую войну, энергобезопасность является самым главным фактором для страны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
"Мы, венгры... взволнованы при каждом конфликте. Для нас самым важным является энергобезопасность нашей страны. Поэтому мы не хотим быть вовлечены в войну или в конфликт, в вооруженный конфликт или в энерговойну", - сказал Сийярто на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин отметил положительное развитие России и Венгрии в энергетике
Заголовок открываемого материала