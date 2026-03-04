Рейтинг@Mail.ru
Многие венгры, мобилизованные на Украине, пропали без вести, заявил Сийярто - РИА Новости, 04.03.2026
19:59 04.03.2026
Многие венгры, мобилизованные на Украине, пропали без вести, заявил Сийярто
Многие венгры, мобилизованные на Украине, пропали без вести, заявил Сийярто - РИА Новости, 04.03.2026
Многие венгры, мобилизованные на Украине, пропали без вести, заявил Сийярто
Многие венгры, мобилизованные на Украине для участия в конфликте, пропали без вести, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:59:00+03:00
2026-03-04T19:59:00+03:00
в мире
украина
венгрия
россия
владимир путин
петер сийярто
вооруженные силы украины
украина
венгрия
россия
в мире, украина, венгрия, россия, владимир путин, петер сийярто, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины
Многие венгры, мобилизованные на Украине, пропали без вести, заявил Сийярто

Сийярто: многие из мобилизованных на Украине венгров пропали без вести

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Многие венгры, мобилизованные на Украине для участия в конфликте, пропали без вести, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Этот конфликт принуждает также к мобилизации и венгерских граждан, очень многие из них пропали без вести, очень многие попали в плен", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сийярто ранее заявлял, что украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей. За последний год власти Венгрии сообщали о двух закарпатских венграх, которые погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сийярто сможет забрать двух освобожденных венгров, заявил Путин
Вчера, 19:32
 
