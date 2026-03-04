https://ria.ru/20260304/siyyarto-2078580234.html
Многие венгры, мобилизованные на Украине, пропали без вести, заявил Сийярто
Многие венгры, мобилизованные на Украине, пропали без вести, заявил Сийярто - РИА Новости, 04.03.2026
Многие венгры, мобилизованные на Украине, пропали без вести, заявил Сийярто
Многие венгры, мобилизованные на Украине для участия в конфликте, пропали без вести, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:59:00+03:00
2026-03-04T19:59:00+03:00
2026-03-04T19:59:00+03:00
в мире
украина
венгрия
россия
владимир путин
петер сийярто
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078576960_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0da2bff0cdbc9a02b7a585e06599e80d.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078572148.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078576960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_090288a6ee293049906d3ae028a500a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, россия, владимир путин, петер сийярто, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины
Многие венгры, мобилизованные на Украине, пропали без вести, заявил Сийярто
Сийярто: многие из мобилизованных на Украине венгров пропали без вести