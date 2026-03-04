Рейтинг@Mail.ru
19:40 04.03.2026 (обновлено: 19:50 04.03.2026)
Венгрия заинтересована в поставках газа из России, заявил Сийярто
Венгрия заинтересована в поставках газа из России, заявил Сийярто
Венгрия заинтересована в поставках газа из России, заявил Сийярто

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Венгрия заинтересована в стабильных и надежных поставках газа и углеводородов из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Господин президент, вы знаете, что Украина уже несколько недель блокирует трубопровод "Дружба" в сторону Венгрии. Она блокирует поставку нефти на основе политического решения. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались надежно и стабильно", - сказал Сийярто.
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
Вчера, 19:32
 
