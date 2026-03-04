https://ria.ru/20260304/siyyarto-2078571926.html
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву - РИА Новости, 04.03.2026
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что приехал для получения... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:32:00+03:00
2026-03-04T19:32:00+03:00
2026-03-04T20:03:00+03:00
венгрия
экономика
москва
россия
владимир путин
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078576960_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0da2bff0cdbc9a02b7a585e06599e80d.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078567307.html
венгрия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078576960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_090288a6ee293049906d3ae028a500a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, экономика, москва, россия, владимир путин, петер сийярто
Венгрия, Экономика, Москва, Россия, Владимир Путин, Петер Сийярто
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
Сийярто приехал для получения гарантии предоставления Венгрии углеводородов