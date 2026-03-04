Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
19:32 04.03.2026 (обновлено: 20:03 04.03.2026)
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву - РИА Новости, 04.03.2026
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что приехал для получения... РИА Новости, 04.03.2026
венгрия
экономика
москва
россия
владимир путин
петер сийярто
венгрия
москва
россия
венгрия, экономика, москва, россия, владимир путин, петер сийярто
Венгрия, Экономика, Москва, Россия, Владимир Путин, Петер Сийярто
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву

Сийярто приехал для получения гарантии предоставления Венгрии углеводородов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что приехал для получения гарантии предоставления Венгрии углеводородов.
"Я приехал ради того, чтобы получить гарантию, получить подтверждение тому, что даже в нынешние трудные, конфликтные времена углеводороды, природный газ и нефть, в которых нуждается Венгрия, они будут предоставлены в распоряжение Венгрии и будут доставлены в Венгрию", - сказал Сийярто на встрече в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Лавров, Ушаков и Мантуров участвовали на встрече Путина и Сийярто в Кремле
ВенгрияЭкономикаМоскваРоссияВладимир ПутинПетер Сийярто
 
 
