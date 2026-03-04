Рейтинг@Mail.ru
Сийярто надеется на освобождение закарпатских венгров, попавших в плен - РИА Новости, 04.03.2026
15:27 04.03.2026
Сийярто надеется на освобождение закарпатских венгров, попавших в плен
Сийярто надеется на освобождение закарпатских венгров, попавших в плен
Сийярто надеется на освобождение закарпатских венгров, попавших в плен

Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Прибывший в Москву министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что рассчитывает на освобождение закарпатских венгров, мобилизованных киевским режимом и попавших в российский плен.
Во вторник принудительно мобилизованный на Украине и сдавшийся в российский плен закарпатский венгр Альберт Роман записал обращение к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и венгерскому министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Петеру Сийярто, попросив их забрать его в Венгрию и сообщив, что российские военные обращаются с ним хорошо и оказали ему медицинскую помощь.
Сийярто заявил, что Венгрия защищает соотечественников, попавших в ВСУ
Вчера, 14:47
"Многие (принудительно мобилизованные закарпатские венгры - ред.) погибли, многие пропали без вести, а некоторые попали в плен к русским. В последнее время стало известно о двух таких венграх, которые обратились к нам за помощью. Поэтому я надеюсь, что после сегодняшних переговоров домой вернется больше людей, чем приехало сюда", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Киевский режим насильно мобилизует закарпатских венгров, что вызывает протест Будапешта.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине
3 марта, 13:28
3 марта, 13:28
 
