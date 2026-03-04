Сийярто надеется на освобождение закарпатских венгров, попавших в плен

БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Прибывший в Москву министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что рассчитывает на освобождение закарпатских венгров, мобилизованных киевским режимом и попавших в российский плен.

"Многие (принудительно мобилизованные закарпатские венгры - ред.) погибли, многие пропали без вести, а некоторые попали в плен к русским. В последнее время стало известно о двух таких венграх, которые обратились к нам за помощью. Поэтому я надеюсь, что после сегодняшних переговоров домой вернется больше людей, чем приехало сюда", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.