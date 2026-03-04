https://ria.ru/20260304/siriya-2078440315.html
Сирия закрыла главный КПП на границе с Ливаном
Сирия закрыла главный КПП на границе с Ливаном - РИА Новости, 04.03.2026
Сирия закрыла главный КПП на границе с Ливаном
Сирия закрыла главный пограничный переход с Ливаном после поступления угроз со стороны Израиля о нанесении ударов по КПП, сообщает сирийский телеканал Syria TV... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:18:00+03:00
2026-03-04T13:18:00+03:00
2026-03-04T13:32:00+03:00
сирия
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988204745_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dff325f64104b59a6e36193ccfa0cde3.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988204745_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34ddfb73164041e543bd30c4a6c3c24a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Сирия, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сирия закрыла главный КПП на границе с Ливаном
Syria TV: Сирия закрыла главный КПП с Ливаном после угрозы израильского удара