13:18 04.03.2026 (обновлено: 13:32 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/siriya-2078440315.html
сирия, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Сирия, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сирия закрыла главный КПП на границе с Ливаном

Syria TV: Сирия закрыла главный КПП с Ливаном после угрозы израильского удара

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобили на пограничном пункте пропуска в Ливане
Автомобили на пограничном пункте пропуска в Ливане - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобили на пограничном пункте пропуска в Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Сирия закрыла главный пограничный переход с Ливаном после поступления угроз со стороны Израиля о нанесении ударов по КПП, сообщает сирийский телеканал Syria TV со ссылкой на главное управление погранпереходов и таможни.
"Движение пассажиров через пункт пропуска Дждейдет-Ябус в обоих направлениях приостановлено после получения ливанской стороной предупреждения о необходимости эвакуации из-за вероятности обстрела района со стороны израильского противника", - сообщает телеканал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00
 
