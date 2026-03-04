Армия Сирии усилила военное присутствие на границе с Ливаном и Ираком

БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Командование сирийской армии увеличило военное присутствие на границах Ливана и Ирака на фоне регионального конфликта, информирует сирийская газета Al-Watan со ссылкой на оперативный штаб армии САР.
"Армия усилила свое присутствие вдоль всей сирийской границы с Ливаном и Ираком",- пишет издание.
По данным оперштаба, меры приняты для защиты и контроля границ на фоне нарастающей региональной войны.
"Развернутые подразделения относятся к пограничным войскам и разведывательным батальонам для мониторинга приграничной активности и борьбы с контрабандой",- отметили в армейском командовании.
Сирийское государственное агентство SANA 1 марта передавало, что Дамаск и Бейрут согласовали необходимость усиления координации между двумя странами в области безопасности на фоне обострения ситуации в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
