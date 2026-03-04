Рейтинг@Mail.ru
Армия Сирии усилила военное присутствие на границе с Ливаном и Ираком - РИА Новости, 04.03.2026
02:11 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/siriya-2078336489.html
Армия Сирии усилила военное присутствие на границе с Ливаном и Ираком
Армия Сирии усилила военное присутствие на границе с Ливаном и Ираком
Армия Сирии усилила военное присутствие на границе с Ливаном и Ираком
Командование сирийской армии увеличило военное присутствие на границах Ливана и Ирака на фоне регионального конфликта, информирует сирийская газета Al-Watan со... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:11:00+03:00
2026-03-04T02:11:00+03:00
в мире
ливан
дамаск (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
сирия
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152370/77/1523707785_0:67:2016:1201_1920x0_80_0_0_7e803d5cfe3cbd141bf971402c84b4e0.jpg
https://ria.ru/20260304/sirija-2078329466.html
https://ria.ru/20260303/sirija-2078295356.html
https://ria.ru/20260228/pvo-2077478560.html
ливан
дамаск (город)
сша
сирия
ирак
в мире, ливан, дамаск (город), сша, военная операция сша и израиля против ирана, сирия, ирак
В мире, Ливан, Дамаск (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Сирия, Ирак
Армия Сирии усилила военное присутствие на границе с Ливаном и Ираком

Сирийская армия усилила военное присутствие на границе с Ливаном

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Cирийская армия
 Cирийская армия - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Cирийская армия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Командование сирийской армии увеличило военное присутствие на границах Ливана и Ирака на фоне регионального конфликта, информирует сирийская газета Al-Watan со ссылкой на оперативный штаб армии САР.
"Армия усилила свое присутствие вдоль всей сирийской границы с Ливаном и Ираком",- пишет издание.
Сирия - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном, пишут СМИ
00:29
По данным оперштаба, меры приняты для защиты и контроля границ на фоне нарастающей региональной войны.
"Развернутые подразделения относятся к пограничным войскам и разведывательным батальонам для мониторинга приграничной активности и борьбы с контрабандой",- отметили в армейском командовании.
Ранее неназванный чиновник сирийских служб безопасности в беседе с агентством Рейтер заявил, что Дамаск не планирует военных действий против какой-либо соседней страны, но Сирия готова противостоять любой угрозе безопасности "для себя или своих партнеров".
Самолет - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Сирия откроет воздушные коридоры в Турцию с полуночи 4 марта
Вчера, 19:40
Сирийское государственное агентство SANA 1 марта передавало, что Дамаск и Бейрут согласовали необходимость усиления координации между двумя странами в области безопасности на фоне обострения ситуации в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ сообщили о перехвате иранских ракет в Сирии
28 февраля, 17:42
 
В миреЛиванДамаск (город)СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаСирияИрак
 
 
