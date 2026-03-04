https://ria.ru/20260304/shtraf-2078340197.html
Россиян предупредили о штрафе за неприятный запах из квартиры
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россияне могут получить штраф до 20 тысяч рублей за неприятный запах в квартире, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
"Неприятный запах из квартиры может быть следствием нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Это может быть содержание животного без надлежащего ухода, отсутствие надлежащей уборки, несвоевременный вынос мусора и так далее. За такое нарушение физическому лицу грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей", - сказала Леонова
Она отметила, что для юридических лиц штраф в разы выше: от десяти тысяч до 20 тысяч рублей.
По словам эксперта, если запах вызван наличием животных в квартире, то питомцев могут изъять у хозяина путем выкупа. С одной стороны, норма направлена на защиту животных, а с другой - на защиту прав других собственников жилья в многоквартирном доме.