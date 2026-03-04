Россиян предупредили о штрафе за неприятный запах из квартиры

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россияне могут получить штраф до 20 тысяч рублей за неприятный запах в квартире, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

Она отметила, что для юридических лиц штраф в разы выше: от десяти тысяч до 20 тысяч рублей.

По словам эксперта, если запах вызван наличием животных в квартире, то питомцев могут изъять у хозяина путем выкупа. С одной стороны, норма направлена на защиту животных, а с другой - на защиту прав других собственников жилья в многоквартирном доме.