Россиян предупредили о штрафе за неприятный запах из квартиры - РИА Новости, 04.03.2026
02:53 04.03.2026
Россиян предупредили о штрафе за неприятный запах из квартиры
Россиян предупредили о штрафе за неприятный запах из квартиры
ольга леонова
рэу имени г. в. плеханова
общество
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова, общество
Ольга Леонова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество
Россиян предупредили о штрафе за неприятный запах из квартиры

РИА Новости: за неприятный запах в квартире грозит штраф до 20 тысяч рублей

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россияне могут получить штраф до 20 тысяч рублей за неприятный запах в квартире, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
"Неприятный запах из квартиры может быть следствием нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Это может быть содержание животного без надлежащего ухода, отсутствие надлежащей уборки, несвоевременный вынос мусора и так далее. За такое нарушение физическому лицу грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей", - сказала Леонова.
Она отметила, что для юридических лиц штраф в разы выше: от десяти тысяч до 20 тысяч рублей.
По словам эксперта, если запах вызван наличием животных в квартире, то питомцев могут изъять у хозяина путем выкупа. С одной стороны, норма направлена на защиту животных, а с другой - на защиту прав других собственников жилья в многоквартирном доме.
Ольга ЛеоноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
 
 
