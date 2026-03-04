Рейтинг@Mail.ru
10:41 04.03.2026
Суд арестовал на два месяца задержанного в Крыму агента Киева
Суд арестовал на два месяца задержанного в Крыму агента Киева
Задержанный в Крыму украинский шпион арестован на два месяца Киевским райсудом Симферополя, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 04.03.2026
происшествия, республика крым, симферополь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Происшествия, Республика Крым, Симферополь, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
Суд арестовал на два месяца задержанного в Крыму агента Киева

Задержанного в Крыму украинского шпиона арестовали на 2 месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский шпион арестован на два месяца Киевским райсудом Симферополя, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"Фигурант арестован Киевским судом на два месяца", - сообщили в ведомстве.
В среду ФСБ рассказала о задержании жителя Бахчисарайского района Крыма, передававшего военной разведке Украины сведения о местах дислокации военнослужащих, вооружения и техники ВС РФ, по которым впоследствии наносились удары. Возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме и госизмене в форме шпионажа. На видео ФСБ фигурант заявил, что в 2023 году передал данные о противовоздушной обороне и боновых заграждениях в бухте Севастополя.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Задержанный украинский шпион в 2023 году передал данные о ПВО в Севастополе
ПроисшествияРеспублика КрымСимферопольУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФ
 
 
