Суд арестовал на два месяца задержанного в Крыму агента Киева
Задержанный в Крыму украинский шпион арестован на два месяца Киевским райсудом Симферополя, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:41:00+03:00
происшествия
республика крым
симферополь
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
