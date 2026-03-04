Рейтинг@Mail.ru
Путину рассказали о самой большой школе в России, открытой в Суздале - РИА Новости, 04.03.2026
17:54 04.03.2026
Путину рассказали о самой большой школе в России, открытой в Суздале
Самая большая школа в России, строительство которой завершилось в Суздале, станет точкой притяжения во время празднования 60-летия Золотого кольца, сообщил... РИА Новости, 04.03.2026
"Привлекательно все очень" – Путин о презентации школы в Суздале
Президент России Владимир Путин отметил привлекательную презентацию новой школы в Суздале, сказав, что и сам был бы не против в ней учиться. Путин в среду в рамках совещания с кабмином принимает участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах РФ. Директор школы в Суздале Елена Ульнырова сообщила главе государства об оснащении нового учебного заведения.
россия, владимирская область, суздаль, владимир путин, образование - общество
Россия, Владимирская область, Суздаль, Владимир Путин, Образование - Общество
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Самая большая школа в России, строительство которой завершилось в Суздале, станет точкой притяжения во время празднования 60-летия Золотого кольца, сообщил президенту РФ Владимиру Путину заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов.
Путин принял участие в открытии новых образовательных учреждений в российских регионах.
"Владимир Владимирович, это поистине самая большая двухэтажная школа в России, более 44 тысяч квадратных метров… И вы знаете, что в 2027 году будет 60 лет Золотому кольцу. У нас здесь получил прописку фестиваль Дениса Мацуева "Новые имена". И школа как раз станет еще и точкой притяжения творческих коллективов, спортсменов и всех гостей, которые приедут к нам праздновать юбилей нашего Золотого кольца. С чем и вас приглашаем в наш древний золотой Суздаль", - сказал Куимов.
Замгубернатора добавил, что образовательное учреждение - совместный проект Владимирской области с Белоруссией. Строительство школы было завершено в 2025 году. Она состоит из четырех блоков, в двух из которых расположены учебные кабинеты, лаборатории, современные мастерские и пищеблок. Отдельный блок отведен для занятий спортом, включающий в себя 25-метровый бассейн, три спортивных зала, стадион с площадками для игровых видов спорта, дорожками для занятий легкой атлетикой и хоккейной коробкой. Для развития творческих способностей в учреждении есть большой актовый зал, атриум и школьная телестудия. Сейчас школу посещают 1278 учеников.
