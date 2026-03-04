Путину рассказали о самой большой школе в России, открытой в Суздале

«

"Владимир Владимирович, это поистине самая большая двухэтажная школа в России, более 44 тысяч квадратных метров… И вы знаете, что в 2027 году будет 60 лет Золотому кольцу. У нас здесь получил прописку фестиваль Дениса Мацуева "Новые имена". И школа как раз станет еще и точкой притяжения творческих коллективов, спортсменов и всех гостей, которые приедут к нам праздновать юбилей нашего Золотого кольца. С чем и вас приглашаем в наш древний золотой Суздаль", - сказал Куимов.