В Подмосковье мужчине вынесли приговор за удар шампуром во время ссоры
2026-03-04T13:40:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд приговорил к 3 годам условно мужчину, который причинил тяжкий вред здоровью, используя шампур в качестве оружия, сообщили РИА Новости в суде.
В июле 2025 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, во время ссоры, которая случилась на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, взял имеющийся у него шампур и нанес им потерпевшему один удар в область брюшной полости.
Мужчину обвинили в совершении преступления по пункту "з" части 2 стати 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
"Суд признал Новикова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года", - заявили в инстанции.
Также Наро-Фоминский горсуд удовлетворил требования потерпевшего и взыскал с обвиняемого 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.