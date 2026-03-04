Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчине вынесли приговор за удар шампуром во время ссоры - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/shampur-2078447421.html
В Подмосковье мужчине вынесли приговор за удар шампуром во время ссоры
В Подмосковье мужчине вынесли приговор за удар шампуром во время ссоры - РИА Новости, 04.03.2026
В Подмосковье мужчине вынесли приговор за удар шампуром во время ссоры
Наро-Фоминский городской суд приговорил к 3 годам условно мужчину, который причинил тяжкий вред здоровью, используя шампур в качестве оружия, сообщили РИА... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:40:00+03:00
2026-03-04T13:40:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
https://ria.ru/20260218/omsk-2075119030.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье мужчине вынесли приговор за удар шампуром во время ссоры

В Подмосковье мужчине дали 3 года условно за удар шампуром во время ссоры

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд приговорил к 3 годам условно мужчину, который причинил тяжкий вред здоровью, используя шампур в качестве оружия, сообщили РИА Новости в суде.
В июле 2025 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, во время ссоры, которая случилась на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, взял имеющийся у него шампур и нанес им потерпевшему один удар в область брюшной полости.
Мужчину обвинили в совершении преступления по пункту "з" части 2 стати 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
"Суд признал Новикова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года", - заявили в инстанции.
Также Наро-Фоминский горсуд удовлетворил требования потерпевшего и взыскал с обвиняемого 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Омске мужчина напал с ножом на врача скорой помощи
18 февраля, 09:05
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала