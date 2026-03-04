Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 04.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 04.03.2026 (обновлено: 17:38 04.03.2026)
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.03.2026
россия
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Мирополье и Краснополье Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригады нацгвардии, бригады теробороны и отряда националистического формирования "Кракен"* в районах населенных пунктов Печенеги, Циркуны, Мартовое, Борщевая, Графское, Симиновка и Анискино Харьковской области, сообщает российское оборонное ведомство.
"Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, танк, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и шесть складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
