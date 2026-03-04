ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Севера"

https://ria.ru/20260304/sever-2078415128.html
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.03.2026
россия
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
