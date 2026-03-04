Рейтинг@Mail.ru
На "Госуслугах" может появиться сервис для сдачи пробного ЕГЭ - РИА Новости, 04.03.2026
18:28 04.03.2026
На "Госуслугах" может появиться сервис для сдачи пробного ЕГЭ
На "Госуслугах" может появиться сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Минпросвещения России и Рособрнадзор работают над новыми сервисами на "Госуслугах", которые позволят сдать пробный Единый государственный экзамен, подать... РИА Новости, 04.03.2026
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
На "Госуслугах" может появиться сервис для сдачи пробного ЕГЭ

Кравцов рассказал о работе над связанными с ЕГЭ сервисами на "Госуслугах"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпросвещения России и Рособрнадзор работают над новыми сервисами на "Госуслугах", которые позволят сдать пробный Единый государственный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть результаты и подать апелляцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Совместно с Рособрнадзором будем организовывать работы над новыми сервисами на "Госуслугах", это и возможность пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию", - сказал Кравцов в ходе совещания.
