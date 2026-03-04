На "Госуслугах" может появиться сервис для сдачи пробного ЕГЭ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпросвещения России и Рособрнадзор работают над новыми сервисами на "Госуслугах", которые позволят сдать пробный Единый государственный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть результаты и подать апелляцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.