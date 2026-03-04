https://ria.ru/20260304/semka-2078456439.html
МИД напомнил о последствиях бесконтрольной съемки на Ближнем Востоке
МИД напомнил о последствиях бесконтрольной съемки на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
МИД напомнил о последствиях бесконтрольной съемки на Ближнем Востоке
Россиянам, находящимся в странах Ближнего Востока, нужно учитывать местное законодательство при ведении съемки, чтобы не столкнуться с последствиями, указала... РИА Новости, 04.03.2026
2026
МИД напомнил о последствиях бесконтрольной съемки на Ближнем Востоке
МИД призвал россиян учитывать законодательство при съемке на Ближнем Востоке