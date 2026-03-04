МИД напомнил о последствиях бесконтрольной съемки на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россиянам, находящимся в странах Ближнего Востока, нужно учитывать местное законодательство при ведении съемки, чтобы не столкнуться с последствиями, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне конфликта в регионе вокруг Ирана.