Савельев: авиакомпании из России не планируют совершать рейсы в Иран
Российские авиакомпании в настоящее время не планируют совершать рейсы в Иран на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:43:00+03:00
2026-03-04T17:43:00+03:00
2026-03-04T17:56:00+03:00
иран
россия
ближний восток
владимир путин
виталий савельев
в мире
иран
россия
ближний восток
Савельев: авиакомпании из России не планируют совершать рейсы в Иран
