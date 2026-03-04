Рейтинг@Mail.ru
Савельев: авиакомпании из России не планируют совершать рейсы в Иран - РИА Новости, 04.03.2026
17:43 04.03.2026 (обновлено: 17:56 04.03.2026)
Савельев: авиакомпании из России не планируют совершать рейсы в Иран
Савельев: авиакомпании из России не планируют совершать рейсы в Иран
иран, россия, ближний восток, владимир путин, виталий савельев, в мире
Иран, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Виталий Савельев, В мире
Савельев: авиакомпании из России не планируют совершать рейсы в Иран

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании в настоящее время не планируют совершать рейсы в Иран на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Рейсы в Иран российские авиакомпании не планируют", - сказал Савельев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самолеты, летящие в Дубай, развернули из-за угрозы ракетных атак
3 марта, 20:21
 
ИранРоссияБлижний ВостокВладимир ПутинВиталий СавельевВ мире
 
 
