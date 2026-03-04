Рейс Red Wings с россиянами вылетел из Омана

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") помогает вывозить с Ближнего Востока россиян, которые не смогли вернуться домой из-за обострения ситуации в регионе, первый рейс с гражданами РФ уже вылетел из Омана.