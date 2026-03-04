Рейтинг@Mail.ru
Рейс Red Wings с россиянами вылетел из Омана - РИА Новости, 04.03.2026
11:24 04.03.2026
Рейс Red Wings с россиянами вылетел из Омана
Рейс Red Wings с россиянами вылетел из Омана
Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") помогает вывозить с Ближнего Востока россиян, которые не смогли вернуться домой из-за обострения ситуации в регионе, первый РИА Новости, 04.03.2026
2026
оман, ближний восток, россия, домодедово (аэропорт), ту-214, военная операция сша и израиля против ирана
Рейс Red Wings с россиянами вылетел из Омана

Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") помогает вывозить с Ближнего Востока россиян, которые не смогли вернуться домой из-за обострения ситуации в регионе, первый рейс с гражданами РФ уже вылетел из Омана.
"Red Wings поможет доставить домой россиян, которые не смогли покинуть Ближний Восток, на отечественных лайнерах Ту-214. Авиакомпания уже совершила первый вылет из Омана. Самолет с туристами сегодня приземлится в международном аэропорту Домодедово", - говорится в сообщении.
Полеты между Маскатом и Москвой выполняются в воздушном пространстве Омана, Ирака, Турции и России, время в пути составляет семь часов. Рейсы выполняются без промежуточных посадок, поскольку это позволяют сделать технические характеристики самолета.
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
ОманБлижний ВостокРоссияДомодедово (аэропорт)Ту-214Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала