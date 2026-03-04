Рейтинг@Mail.ru
Семь американских самолетов-заправщиков находятся в небе около Израиля - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 04.03.2026 (обновлено: 09:38 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/samolet-2078372567.html
Семь американских самолетов-заправщиков находятся в небе около Израиля
Семь американских самолетов-заправщиков находятся в небе около Израиля - РИА Новости, 04.03.2026
Семь американских самолетов-заправщиков находятся в небе около Израиля
Семь самолетов-заправщиков ВВС США на фоне конфликта на Ближнем Востоке находятся в небе около Израиля, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T09:27:00+03:00
2026-03-04T09:38:00+03:00
в мире
израиль
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023083611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_07213f5fd3c0a7a4ee9034b71ea15eda.jpg
https://ria.ru/20260304/evropa-2078372091.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078367315.html
израиль
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023083611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e612b4e0ccc91bc8f73c4b99d2377a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Семь американских самолетов-заправщиков находятся в небе около Израиля

Семь американских военных самолетов-заправщиков находятся в небе около Израиля

© Getty Images / Loop ImagesСамолет-заправщик KC-135R Stratotanker
Самолет-заправщик KC-135R Stratotanker - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Getty Images / Loop Images
Самолет-заправщик KC-135R Stratotanker. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Семь самолетов-заправщиков ВВС США на фоне конфликта на Ближнем Востоке находятся в небе около Израиля, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Из них два двигаются в направлении Саудовской Аравии, остальные, вылетев из Тель-Авива, кружат над территорией Израиля.
Взрыв в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Европа уже находится в состоянии войны с Ираном, считает посол Израиля в ЕС
Вчера, 09:24
Ранее в ночь со вторника на среду, корреспондент РИА Новости заметил семь заправщиков, вылетевших из Израиля, все они тогда двигались в сторону Саудовской Аравии, Помимо этого, в небе тогда находились еще несколько самолетов американских ВВС.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Интернет в Иране практически полностью отключен уже более 84 часов
Вчера, 09:00
 
В миреИзраильСаудовская АравияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала