Семь американских самолетов-заправщиков находятся в небе около Израиля
Семь американских самолетов-заправщиков находятся в небе около Израиля
Семь самолетов-заправщиков ВВС США на фоне конфликта на Ближнем Востоке находятся в небе около Израиля, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T09:27:00+03:00
2026-03-04T09:27:00+03:00
2026-03-04T09:38:00+03:00
в мире
израиль
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
саудовская аравия
Семь американских самолетов-заправщиков находятся в небе около Израиля
Семь американских военных самолетов-заправщиков находятся в небе около Израиля