Росавиация выдала свидетельства о годности комплектующих двигателя SJ-100 - РИА Новости, 04.03.2026
08:41 04.03.2026
Росавиация выдала свидетельства о годности комплектующих двигателя SJ-100
Росавиация выдала свидетельства о годности комплектующих двигателя SJ-100
Росавиация выдала свидетельства о годности комплектующих двигателя SJ-100

Импортозамещенный SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Росавиация выдала свидетельства о годности комплектующих изделий для автоматического управления двигателем ПД-8, предназначенного для самолета SJ-100 ("Суперджет"), сообщили в ведомстве.
"Росавиация выдала свидетельства Пермскому предприятию ОДК-Стар (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) о годности комплектующих изделий на электронные агрегаты автоматического управления авиадвигателем ПД-8... Подтверждена годность электронного регулятора двигателя (РЭД-8) и блока защиты двигателя (БЗД-8)", - говорится в сообщении.
Агрегаты смогли выдержать испытание на молниестойкость на самую сложную категорию - четвертую. В рамках испытаний их подвергли сильнейшим электромагнитным воздействиям, имитирующим удар молнии. Оборудование в этих условиях полностью сохранило работоспособность, отметили в Росавиации.
"Выдача одобрительных документов на новые изделия - значимое событие в реализации программы ПД-8. Теперь в наших планах - проверка производства ОДК-Стар для возможности серийного изготовления РЭД-8 и БЗД-8", - приводится в пресс-релизе комментарий начальника управления сертификации авиационной техники Росавиации Дмитрия Копысова.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий. В работе над ним задействована широкая кооперация предприятий в контуре ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14 для отечественных среднемагистральных самолетов.
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Объединенная двигателестроительная корпорацияSJ-100Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Бе-200ТехнологииНаука
 
 
