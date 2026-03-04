Росавиация выдала свидетельства о годности комплектующих двигателя SJ-100

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Росавиация выдала свидетельства о годности комплектующих изделий для автоматического управления двигателем ПД-8, предназначенного для самолета SJ-100 ("Суперджет"), сообщили в ведомстве.

Росавиация выдала свидетельства Пермскому предприятию ОДК -Стар (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) о годности комплектующих изделий на электронные агрегаты автоматического управления авиадвигателем ПД-8... Подтверждена годность электронного регулятора двигателя (РЭД-8) и блока защиты двигателя (БЗД-8)", - говорится в сообщении

Агрегаты смогли выдержать испытание на молниестойкость на самую сложную категорию - четвертую. В рамках испытаний их подвергли сильнейшим электромагнитным воздействиям, имитирующим удар молнии. Оборудование в этих условиях полностью сохранило работоспособность, отметили в Росавиации.

"Выдача одобрительных документов на новые изделия - значимое событие в реализации программы ПД-8. Теперь в наших планах - проверка производства ОДК-Стар для возможности серийного изготовления РЭД-8 и БЗД-8", - приводится в пресс-релизе комментарий начальника управления сертификации авиационной техники Росавиации Дмитрия Копысова.