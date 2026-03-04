ВЭБ: Южный и Приволжский округа лидируют по инвестициям в городские ГЧП

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Южный и Приволжский федеральные округа занимают лидирующие позиции по совокупному объему инвестиций в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам обновления данных за 2025 год, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.

При этом от ПФО в исследовании представлены 47 городов, от ЮФО — 27. По словам Самохина, по результатам обновления данных наибольший объем инвестиций зафиксирован в ЮФО — 385,6 миллиарда рублей и в ПФО — 366,4 миллиарда рублей. В обоих округах большую часть обеспечивают частные инвестиции: в Приволжском их доля составляет около 79%, в Южном — около 83%.

"Наряду с традиционными направлениями — ЖКХ и социальной инфраструктурой — в Поволжье появляются проекты в спортивной сфере и ИТ. Это говорит о расширении направлений и более комплексной работе городов с инфраструктурой. В Южном округе акцент смещается в сторону транспортной и коммунальной модернизации при существенном участии частного капитала", — рассказал РИА Новости Самохин.

Аналитику активности городов и муниципальных образований в формировании среды и реализации проектов ГЧВ формирует Национальный центр РАЗВИВАЙ.РФ (Группа ВЭБ). По итогам 2025 года в исследовании оцениваются более 270 городов и муниципалитетов. Исследование учитывает институциональную среду и проектный опыт городов, а также запуск новых соглашений и расширение отраслевого профиля. Эксперты анализируют инфраструктурные проекты в транспорте, ЖКХ и социальной сфере. В расчет входят проекты с инвестициями свыше 1 миллиона рублей и сроком реализации от трех лет.

Оценка активности и эффектов от государственно-частного взаимодействия — часть единого ресурса комплексной аналитики качества жизни в городах, которую ВЭБ развивает на базе Индекса РАЗВИВАЙ.РФ. Сегодня индекс используется органами власти, экспертами, бизнесом и обычными жителями для принятия решений, сравнения городов и обмена лучшими практиками. В 2025 году индекс обновили с учетом национальных целей развития, показателей качества среды для жизни в опорных населенных пунктах Минстроя России и международной сопоставимости, включая города стран БРИКС. Параметры индекса синхронизированы также с рейтингом качества жизни АСИ, что позволяет получать сопоставимые данные по регионам и муниципалитетам. Более чем на 50% переработан набор показателей. Например, в пять раз увеличилось число критериев, связанных с инклюзивной средой. Количество городов в системе выросло до 270.

По поручению президента ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных проектов ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Регулятор отрасли — Минэкономразвития — с привлечением ВЭБа и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в отношении ГЧП. Утверждена и новая методика оценки, частью которой стал Индекс РАЗВИВАЙ.РФ, измеряющий влияние проектов на качество жизни в городах. Все новые проекты и инициативы от 3 миллиардов рублей теперь проходят экспертизу ВЭБа — для дотационных регионов положительное заключение становится обязательным. Идет донастройка регулирования концессий — самой востребованной (порядка 98% формы государственно-частного взаимодействия.