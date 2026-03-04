https://ria.ru/20260304/sammit-2078443244.html
МИД анонсировал третий саммит "Россия — Африка"
МИД анонсировал третий саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 04.03.2026
МИД анонсировал третий саммит "Россия — Африка"
Третий саммит "Россия-Африка" состоится во второй половине 2026 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.03.2026
россия
мария захарова
россия
Новости
МИД анонсировал третий саммит "Россия — Африка"
Захарова: третий саммит "Россия — Африка" пройдет во второй половине 2026 года