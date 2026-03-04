https://ria.ru/20260304/samara-2078611836.html
В Самарской области объявили план "Ковер"
В Самарской области объявлен план "Ковер", сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:40:00+03:00
2026-03-04T23:40:00+03:00
2026-03-04T23:40:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
происшествия
самарская область
самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Происшествия
