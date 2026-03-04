Рейтинг@Mail.ru
Рубио заверил Фидана в полной поддержке США - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/rubio-2078612206.html
Рубио заверил Фидана в полной поддержке США
Рубио заверил Фидана в полной поддержке США - РИА Новости, 04.03.2026
Рубио заверил Фидана в полной поддержке США
Госсекретарь США Марко Рубио переговорил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, заверил его в полной поддержке со стороны Вашингтона. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:45:00+03:00
2026-03-04T23:45:00+03:00
в мире
турция
сша
иран
хакан фидан
марко рубио
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078156162_0:144:3071:1871_1920x0_80_0_0_7def723314f911fcf31003fa6900284c.jpg
https://ria.ru/20260304/fidan-2078605266.html
турция
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078156162_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_aba647d756c3a925172b1f9b70b7dc50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, иран, хакан фидан, марко рубио, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, США, Иран, Хакан Фидан, Марко Рубио, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Рубио заверил Фидана в полной поддержке США

Рубио: США обещает полную поддержку Турции

© REUTERS / Kylie CooperГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Госсекретарь США Марко Рубио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио переговорил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, заверил его в полной поддержке со стороны Вашингтона.
В среду министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана, была уничтожена в турецком воздушном пространстве впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. По данным МО Турции, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. После падения фрагментов ракеты на территории страны администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.
"Госсекретарь заявил главе МИД Турции, что атаки на суверенную территорию Турции являются неприемлемыми, и пообещал полную поддержку со стороны США. Оба лидера подтвердили неизменную прочность двусторонних отношений", – говорится в заявлении замруководителя представителя госдепа Томми Пиготта.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Фидан обсудил с Рубио инцидент со сбитой в Турции ракетой, сообщил источник
Вчера, 22:44
 
В миреТурцияСШАИранХакан ФиданМарко РубиоНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала