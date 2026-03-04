Рубио заверил Фидана в полной поддержке США

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио переговорил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, заверил его в полной поддержке со стороны Вашингтона.
В среду министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана, была уничтожена в турецком воздушном пространстве впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. По данным МО Турции, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. После падения фрагментов ракеты на территории страны администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.
"Госсекретарь заявил главе МИД Турции, что атаки на суверенную территорию Турции являются неприемлемыми, и пообещал полную поддержку со стороны США. Оба лидера подтвердили неизменную прочность двусторонних отношений", – говорится в заявлении замруководителя представителя госдепа Томми Пиготта.