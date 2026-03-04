В РСТ рассказали, сколько российских туристов остается в ОАЭ

"На текущий момент, я оцениваю, что порядка 7,5 тысячи уже вывезено. Это с учетом уже утренних рейсов, которые сегодня состоялись. Плюс, я думаю, что темп порядка 4 тысячи в день является, как мы видим, оптимальным по тому количеству рейсов, которые способны выполнять перевозчики", - подчеркнул он.