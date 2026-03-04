Рейтинг@Mail.ru
В РСТ рассказали, сколько российских туристов остается в ОАЭ - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/rst-2078503599.html
В РСТ рассказали, сколько российских туристов остается в ОАЭ
В РСТ рассказали, сколько российских туристов остается в ОАЭ - РИА Новости, 04.03.2026
В РСТ рассказали, сколько российских туристов остается в ОАЭ
Порядка 40 тысяч российских туристов останется в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на конец сегодняшнего дня после совершения запланированных вывозных... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:03:00+03:00
2026-03-04T16:03:00+03:00
ближний восток
оаэ
артур мурадян
сша
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d23bd54f173c296381b20626b9562f0.jpg
https://ria.ru/20260304/dubaj-2078444576.html
https://ria.ru/20260304/polet-2078426103.html
ближний восток
оаэ
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_79a79c35a1b1189435ffd3fa508b4023.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, оаэ, артур мурадян, сша, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, ОАЭ, Артур Мурадян, США, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Военная операция США и Израиля против Ирана
В РСТ рассказали, сколько российских туристов остается в ОАЭ

РСТ: порядка 40 тысяч туристов из РФ останется в ОАЭ на конец сегодняшнего дня

© AP Photo / Fatima ShbairЛюди в центре Дубая
Люди в центре Дубая - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Люди в центре Дубая . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Порядка 40 тысяч российских туристов останется в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на конец сегодняшнего дня после совершения запланированных вывозных рейсов, полагает член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Мурадян.
Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин говорил, что программа вывоза российских туристов с Ближнего Востока может занять до 10-12 дней.
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Стало известно, как россиян, застрявших в ОАЭ, спасают от мошенников
Вчера, 13:32
"Я думаю, что цифра порядка 40 тысяч сейчас выглядит как реальная на конец сегодняшнего дня", - сказал Мурадян, добавив, что речь идет об ОАЭ.
"На текущий момент, я оцениваю, что порядка 7,5 тысячи уже вывезено. Это с учетом уже утренних рейсов, которые сегодня состоялись. Плюс, я думаю, что темп порядка 4 тысячи в день является, как мы видим, оптимальным по тому количеству рейсов, которые способны выполнять перевозчики", - подчеркнул он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Табло прилетов в международном аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Стало известно, на сколько длиннее стали полеты между Дубаем и Москвой
Вчера, 12:37
 
Ближний ВостокОАЭАртур МурадянСШАДмитрий ГоринРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала