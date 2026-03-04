https://ria.ru/20260304/rst-2078503599.html
В РСТ рассказали, сколько российских туристов остается в ОАЭ
В РСТ рассказали, сколько российских туристов остается в ОАЭ - РИА Новости, 04.03.2026
В РСТ рассказали, сколько российских туристов остается в ОАЭ
Порядка 40 тысяч российских туристов останется в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на конец сегодняшнего дня после совершения запланированных вывозных... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:03:00+03:00
2026-03-04T16:03:00+03:00
2026-03-04T16:03:00+03:00
ближний восток
оаэ
артур мурадян
сша
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d23bd54f173c296381b20626b9562f0.jpg
https://ria.ru/20260304/dubaj-2078444576.html
https://ria.ru/20260304/polet-2078426103.html
ближний восток
оаэ
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_79a79c35a1b1189435ffd3fa508b4023.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, оаэ, артур мурадян, сша, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, ОАЭ, Артур Мурадян, США, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Военная операция США и Израиля против Ирана
В РСТ рассказали, сколько российских туристов остается в ОАЭ
РСТ: порядка 40 тысяч туристов из РФ останется в ОАЭ на конец сегодняшнего дня
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Порядка 40 тысяч российских туристов останется в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на конец сегодняшнего дня после совершения запланированных вывозных рейсов, полагает член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Мурадян.
Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин
говорил, что программа вывоза российских туристов с Ближнего Востока
может занять до 10-12 дней.
"Я думаю, что цифра порядка 40 тысяч сейчас выглядит как реальная на конец сегодняшнего дня", - сказал Мурадян
, добавив, что речь идет об ОАЭ
.
"На текущий момент, я оцениваю, что порядка 7,5 тысячи уже вывезено. Это с учетом уже утренних рейсов, которые сегодня состоялись. Плюс, я думаю, что темп порядка 4 тысячи в день является, как мы видим, оптимальным по тому количеству рейсов, которые способны выполнять перевозчики", - подчеркнул он.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.