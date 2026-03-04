Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ рассказали о новом виде интернет-мошенничества
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
18:23 04.03.2026 (обновлено: 18:39 04.03.2026)
В РПЦ рассказали о новом виде интернет-мошенничества
В РПЦ рассказали о новом виде интернет-мошенничества - РИА Новости, 04.03.2026
В РПЦ рассказали о новом виде интернет-мошенничества
Использование "священников", сгенерированных искусственным интеллектом, стало новым видом интернет-мошенничества, в церкви работают над созданием черного списка РИА Новости, 04.03.2026
Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, YouTube, Религия
В РПЦ рассказали о новом виде интернет-мошенничества

РИА Новости: в РПЦ назвали использование ИИ-священников мошенничеством

Священнослужитель держит православный крест
Священнослужитель держит православный крест
© РИА Новости / Павел Бедняков
Священнослужитель держит православный крест. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Использование "священников", сгенерированных искусственным интеллектом, стало новым видом интернет-мошенничества, в церкви работают над созданием черного списка таких "сервисов", рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в сети появились видео от некоего "отца" Дмитрия, в которых он рассказывает о церковных традициях. Его аккаунт в YouTube насчитывает более 90 тысяч подписчиков.
"Использование сгенерированных ИИ образов священников, которые вводят в заблуждение аудиторию, фактически стало новым видом интернет-мошенничества. Это, несомненно, является вызовом, который требует как технических мер противодействия, так и укрепления связей верующих с реальными приходами и священниками", - сказал Кипшидзе.
По словам собеседника агентства, синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ работает над созданием списка таких "сервисов", чтобы помочь верующим не стать жертвой подобных экспериментов.
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В РПЦ рассказали, можно ли не работать в Великий пост
27 февраля, 15:07
 
Религия
 
 
