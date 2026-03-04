В РПЦ рассказали о новом виде интернет-мошенничества

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Использование "священников", сгенерированных искусственным интеллектом, стало новым видом интернет-мошенничества, в церкви работают над созданием черного списка таких "сервисов", рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По словам собеседника агентства, синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ работает над созданием списка таких "сервисов", чтобы помочь верующим не стать жертвой подобных экспериментов.