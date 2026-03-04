https://ria.ru/20260304/rpts-2078556580.html
В РПЦ рассказали о новом виде интернет-мошенничества
В РПЦ рассказали о новом виде интернет-мошенничества
В РПЦ рассказали о новом виде интернет-мошенничества
Использование "священников", сгенерированных искусственным интеллектом, стало новым видом интернет-мошенничества, в церкви работают над созданием черного списка
2026-03-04
2026-03-04T18:23:00+03:00
2026-03-04T18:39:00+03:00
В РПЦ рассказали о новом виде интернет-мошенничества
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Использование "священников", сгенерированных искусственным интеллектом, стало новым видом интернет-мошенничества, в церкви работают над созданием черного списка таких "сервисов", рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в сети появились видео от некоего "отца" Дмитрия, в которых он рассказывает о церковных традициях. Его аккаунт в YouTube
насчитывает более 90 тысяч подписчиков.
"Использование сгенерированных ИИ образов священников, которые вводят в заблуждение аудиторию, фактически стало новым видом интернет-мошенничества. Это, несомненно, является вызовом, который требует как технических мер противодействия, так и укрепления связей верующих с реальными приходами и священниками", - сказал Кипшидзе
.
По словам собеседника агентства, синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ работает над созданием списка таких "сервисов", чтобы помочь верующим не стать жертвой подобных экспериментов.