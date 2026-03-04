Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, какие цветы россияне покупают чаще всего - РИА Новости, 04.03.2026
19:30 04.03.2026
Эксперт рассказала, какие цветы россияне покупают чаще всего
Более 50% общего потребления цветочной продукции в России приходится на розу, но кроме роз, в своих букетах россияне круглый год хотят видеть хризантемы, а в... РИА Новости, 04.03.2026
Новости
общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала, какие цветы россияне покупают чаще всего

Крылова: более половины общих продаж цветов в России приходятся на розы

Букеты роз
Букеты роз. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 50% общего потребления цветочной продукции в России приходится на розу, но кроме роз, в своих букетах россияне круглый год хотят видеть хризантемы, а в марте ежегодно лидируют тюльпаны, сообщила "Парламентской газете" исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ) Виктория Крылова.
"Спрос практически никак не меняется, и более 50% общего потребления цветочной продукции в России приходится на розу. Именно поэтому крупные производители цветов сфокусированы на выращивании розы как основного своего продукта", - приводит газета слова Крыловой.
Розы - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать цветы
26 февраля, 11:44
Она уточнила, что кроме роз в букетах россияне круглый год хотят видеть хризантемы, которые используются в составных и монобукетах, и эти предпочтения остаются неизменными много лет.
В марте, по словам Крыловой, каждый год выходят в лидеры тюльпаны, что в свою очередь сподвигло производителей уделить выращиванию цветка больше внимания, что немедленно принесло свои результаты.
"Несколько лет назад мы с большим удовольствием отмечали, что российские производители показали пример полного импортозамещения в этом узком сегменте производства тюльпанов. Наш цветок был качественно на очень высоком уровне, а импортный аналог отличался более высокой ценой. Поэтому пару лет мы чувствовали себя просто идеально в этом сегменте", - добавила исполнительный директор НАЦ.
Кроме того, в публикации приводятся данные Минсельхоза, согласно которым всего в России выращивают цветы в защищенном грунте 133 тепличных предприятия на общей площади 333 гектара.
"Основными выращиваемыми культурами являются розы, на которые приходится порядка половины от общего объема производства, а также тюльпаны, хризантемы, герберы и лилии", - приводит издание сообщение пресс-службы ведомства.
При этом в Минсельхозе уверены, что производство цветов в России в последние годы демонстрирует позитивную динамику.
"В прошлом году, по предварительным оценкам, в организованном секторе собрано 454,8 миллиона штук срезанных цветов и бутонов цветочных культур. Это на 4% выше показателей 2024 года, когда было собрано 436,8 миллиона штук. В целом за последние 5 лет производство отечественных цветов увеличилось более чем на 60%. Так, в 2020 году было собрано всего 279,1 миллиона штук", - рассказали изданию в пресс-службе.
Продажа цветов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Госдуме предложили остановить рост цен на цветы перед 8 Марта
Вчера, 04:29
 
