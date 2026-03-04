Эксперт рассказала, какие цветы россияне покупают чаще всего

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 50% общего потребления цветочной продукции в России приходится на розу, но кроме роз, в своих букетах россияне круглый год хотят видеть хризантемы, а в марте ежегодно лидируют тюльпаны, сообщила Более 50% общего потребления цветочной продукции в России приходится на розу, но кроме роз, в своих букетах россияне круглый год хотят видеть хризантемы, а в марте ежегодно лидируют тюльпаны, сообщила "Парламентской газете" исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ) Виктория Крылова.

"Спрос практически никак не меняется, и более 50% общего потребления цветочной продукции в России приходится на розу. Именно поэтому крупные производители цветов сфокусированы на выращивании розы как основного своего продукта", - приводит газета слова Крыловой.

Она уточнила, что кроме роз в букетах россияне круглый год хотят видеть хризантемы, которые используются в составных и монобукетах, и эти предпочтения остаются неизменными много лет.

В марте, по словам Крыловой, каждый год выходят в лидеры тюльпаны, что в свою очередь сподвигло производителей уделить выращиванию цветка больше внимания, что немедленно принесло свои результаты.

"Несколько лет назад мы с большим удовольствием отмечали, что российские производители показали пример полного импортозамещения в этом узком сегменте производства тюльпанов. Наш цветок был качественно на очень высоком уровне, а импортный аналог отличался более высокой ценой. Поэтому пару лет мы чувствовали себя просто идеально в этом сегменте", - добавила исполнительный директор НАЦ.

Кроме того, в публикации приводятся данные Минсельхоза, согласно которым всего в России выращивают цветы в защищенном грунте 133 тепличных предприятия на общей площади 333 гектара.

"Основными выращиваемыми культурами являются розы, на которые приходится порядка половины от общего объема производства, а также тюльпаны, хризантемы, герберы и лилии", - приводит издание сообщение пресс-службы ведомства.

При этом в Минсельхозе уверены, что производство цветов в России в последние годы демонстрирует позитивную динамику.