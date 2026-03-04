Роструд напомнил об обязательном психиатрическом освидетельствовании

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, отказавшегося от обязательного психиатрического освидетельствования, сообщил Роструд.
"Работодатель обязан отстранить работника, отказавшегося от прохождения обязательного психиатрического освидетельствования", - сказано в сообщении ведомства в мессенджере Max.
Согласно данным Роструда, если во время периодического медосмотра у сотрудника выявлены признаки психического расстройства, его нужно направить на психиатрическое освидетельствование - при условии, что его деятельность входит в перечень, утвержденный приказом Минздрава РФ № 342н.
Уточняется, что обязательные медосмотры и психиатрические освидетельствования проводятся за счет работодателя, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
С 1 марта 2026 года в России был обновлен порядок проведения психиатрической экспертизы. В Роструде отметили, что, несмотря изменения, порядок прохождения освидетельствования и направления на него останется прежним.