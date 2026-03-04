Рейтинг@Mail.ru
Роструд напомнил об обязательном психиатрическом освидетельствовании - РИА Новости, 04.03.2026
13:37 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/rostrud-2078446636.html
Роструд напомнил об обязательном психиатрическом освидетельствовании
Роструд напомнил об обязательном психиатрическом освидетельствовании - РИА Новости, 04.03.2026
Роструд напомнил об обязательном психиатрическом освидетельствовании
Работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, отказавшегося от обязательного психиатрического освидетельствования, сообщил Роструд. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:37:00+03:00
2026-03-04T13:37:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Роструд напомнил об обязательном психиатрическом освидетельствовании

Роструд: работодатель обязан отстранить отказавшихся от осмотра у психиатра

© Фото : Единый портал Федеральной службы по труду и занятостиСовещание в Роструде
Совещание в Роструде - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Единый портал Федеральной службы по труду и занятости
Совещание в Роструде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, отказавшегося от обязательного психиатрического освидетельствования, сообщил Роструд.
"Работодатель обязан отстранить работника, отказавшегося от прохождения обязательного психиатрического освидетельствования", - сказано в сообщении ведомства в мессенджере Max.
Согласно данным Роструда, если во время периодического медосмотра у сотрудника выявлены признаки психического расстройства, его нужно направить на психиатрическое освидетельствование - при условии, что его деятельность входит в перечень, утвержденный приказом Минздрава РФ № 342н.
Уточняется, что обязательные медосмотры и психиатрические освидетельствования проводятся за счет работодателя, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
С 1 марта 2026 года в России был обновлен порядок проведения психиатрической экспертизы. В Роструде отметили, что, несмотря изменения, порядок прохождения освидетельствования и направления на него останется прежним.
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Роструд раскрыл число компаний в реестре недобросовестных работодателей
27 февраля, 03:27
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
