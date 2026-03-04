Рейтинг@Mail.ru
Россия отслеживает размещение войск в Балтийском регионе, заявил посол - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 04.03.2026 (обновлено: 19:04 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/rossiya-2078544993.html
Россия отслеживает размещение войск в Балтийском регионе, заявил посол
Россия отслеживает размещение войск в Балтийском регионе, заявил посол - РИА Новости, 04.03.2026
Россия отслеживает размещение войск в Балтийском регионе, заявил посол
Россия внимательно отслеживает вопросы размещения иностранных войск и вооружений в странах Балтийского региона, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:51:00+03:00
2026-03-04T19:04:00+03:00
в мире
швеция
россия
прибалтика
сергей беляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154904/41/1549044104_481:590:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e19aae3f957bcf2d6fde7ee5e6f0d1.jpg
https://ria.ru/20260302/nato-2077958512.html
швеция
россия
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154904/41/1549044104_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_31e6b2cd1d78918c6a17abca8d1d20e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, россия, прибалтика, сергей беляев
В мире, Швеция, Россия, Прибалтика, Сергей Беляев
Россия отслеживает размещение войск в Балтийском регионе, заявил посол

Беляев: Россия отслеживает перемещения войск и вооружений в Балтийском регионе

© Sgt. Kirstin MerrimarahajaraВоеннослужащие Литвы поднимают флаг НАТО
Военнослужащие Литвы поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Sgt. Kirstin Merrimarahajara
Военнослужащие Литвы поднимают флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия внимательно отслеживает вопросы размещения иностранных войск и вооружений в странах Балтийского региона, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Россия внимательно отслеживает вопросы размещения в странах Балтийского региона, в том числе в Швеции, иностранных войск и вооружений", - сказал глава дипмиссии, комментируя присоединение Швеции к развитию французской программы ядерного сдерживания и заявления политиков о возможности размещения ядерного оружия в Швеции в военное время.
Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключил возможность размещения ядерного оружия на территории королевства в военное время.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Минобороны заявило о росте численности войск НАТО в Прибалтике
2 марта, 17:20
 
В миреШвецияРоссияПрибалтикаСергей Беляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала