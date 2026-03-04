https://ria.ru/20260304/rossiya-2078544993.html
Россия отслеживает размещение войск в Балтийском регионе, заявил посол
Россия внимательно отслеживает вопросы размещения иностранных войск и вооружений в странах Балтийского региона, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:51:00+03:00
2026-03-04T17:51:00+03:00
2026-03-04T19:04:00+03:00
в мире
швеция
россия
прибалтика
сергей беляев
швеция
россия
прибалтика
Россия отслеживает размещение войск в Балтийском регионе, заявил посол
