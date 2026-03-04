https://ria.ru/20260304/rossija-2078571102.html
Путин: Россия знает об усилиях главы МИД Венгрии по поддержанию отношения
Путин: Россия знает об усилиях главы МИД Венгрии по поддержанию отношения
Москва знает об усилиях главы венгерского МИД Петера Сийярто по поддержанию динамики в отношениях России и Венгрии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2026
россия, москва, венгрия, петер сийярто, владимир путин
Россия, Москва, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Путин
