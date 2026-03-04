Посол России прокомментировал присоединение Швеции к программе по ЯО

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия примет все необходимые меры для обеспечения своей национальной безопасности, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя присоединение Швеции к развитию французской программы ядерного сдерживания.

"Предпринимаются и будут предприниматься все необходимые меры для обеспечения в этой связи национальной безопасности Российской Федерации", - сказал глава дипмиссии.