Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал присоединение Швеции к программе по ЯО - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 04.03.2026 (обновлено: 17:57 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/rossija-2078546002.html
Посол России прокомментировал присоединение Швеции к программе по ЯО
Посол России прокомментировал присоединение Швеции к программе по ЯО - РИА Новости, 04.03.2026
Посол России прокомментировал присоединение Швеции к программе по ЯО
Россия примет все необходимые меры для обеспечения своей национальной безопасности, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:54:00+03:00
2026-03-04T17:57:00+03:00
в мире
россия
стокгольм (город)
швеция
сергей беляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
https://ria.ru/20260304/mid-2078485243.html
россия
стокгольм (город)
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, стокгольм (город), швеция, сергей беляев
В мире, Россия, Стокгольм (город), Швеция, Сергей Беляев
Посол России прокомментировал присоединение Швеции к программе по ЯО

Беляев о Швеции: Россия примет все меры для обеспечения безопасности

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия примет все необходимые меры для обеспечения своей национальной безопасности, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя присоединение Швеции к развитию французской программы ядерного сдерживания.
"Предпринимаются и будут предприниматься все необходимые меры для обеспечения в этой связи национальной безопасности Российской Федерации", - сказал глава дипмиссии.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
МИД фиксирует заявления Швеции о перспективах размещения ядерного оружия
Вчера, 15:13
 
В миреРоссияСтокгольм (город)ШвецияСергей Беляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала