https://ria.ru/20260304/rossija-2078546002.html
Посол России прокомментировал присоединение Швеции к программе по ЯО
Посол России прокомментировал присоединение Швеции к программе по ЯО - РИА Новости, 04.03.2026
Посол России прокомментировал присоединение Швеции к программе по ЯО
Россия примет все необходимые меры для обеспечения своей национальной безопасности, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:54:00+03:00
2026-03-04T17:54:00+03:00
2026-03-04T17:57:00+03:00
в мире
россия
стокгольм (город)
швеция
сергей беляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
https://ria.ru/20260304/mid-2078485243.html
россия
стокгольм (город)
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, стокгольм (город), швеция, сергей беляев
В мире, Россия, Стокгольм (город), Швеция, Сергей Беляев
Посол России прокомментировал присоединение Швеции к программе по ЯО
Беляев о Швеции: Россия примет все меры для обеспечения безопасности