С Ближнего Востока 4 марта планируют привезти в Россию 7,1 тысячи человек
С Ближнего Востока 4 марта планируют привезти в Россию 7,1 тысячи человек - РИА Новости, 04.03.2026
С Ближнего Востока 4 марта планируют привезти в Россию 7,1 тысячи человек
Рейсами с Ближнего Востока в среду планируют привезти в Россию 7,1 тысячи человек, запланировали 34 вылета, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 04.03.2026
россия
ближний восток
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
ближний восток
