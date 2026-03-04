Рейтинг@Mail.ru
С Ближнего Востока 4 марта планируют привезти в Россию 7,1 тысячи человек
16:14 04.03.2026
С Ближнего Востока 4 марта планируют привезти в Россию 7,1 тысячи человек
Рейсами с Ближнего Востока в среду планируют привезти в Россию 7,1 тысячи человек, запланировали 34 вылета, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 04.03.2026
россия, ближний восток, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Ближний Восток, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Рейсами с Ближнего Востока в среду планируют привезти в Россию 7,1 тысячи человек, запланировали 34 вылета, сообщил Минтранс РФ.
"План на сегодня, 4 марта, - привезти в РоссиюБлижнего Востока - ред.) еще 7,1 тысячи человек на 34 рейсах", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Россия, Ближний Восток, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
