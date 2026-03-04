Посол России заверил президента Ливана в поддержке суверенитета республики

БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Россия уведомила руководство Ливана о своей позиции против нарушения суверенитета республики, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков.

Рудаков напомнил, что внешнеполитические подходы России в целом строятся в логике невмешательства во внутренние дела и уважения права государства на суверенный выбор собственного пути развития.