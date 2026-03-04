Рейтинг@Mail.ru
Посол России заверил президента Ливана в поддержке суверенитета республики - РИА Новости, 04.03.2026
15:30 04.03.2026
Посол России заверил президента Ливана в поддержке суверенитета республики
Россия уведомила руководство Ливана о своей позиции против нарушения суверенитета республики, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков.
2026
Посол России заверил президента Ливана в поддержке суверенитета республики

БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Россия уведомила руководство Ливана о своей позиции против нарушения суверенитета республики, заявил РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков.
Как сообщали в канцелярии президента Ливана Джозефа Ауна, в среду глава республики принял посла России в Ливане.
"Заверили господина президента, что – как и всегда – выступаем за территориальную целостность страны и осуждаем покушения на национальный суверенитет", - сказал Рудаков.
Рудаков напомнил, что внешнеполитические подходы России в целом строятся в логике невмешательства во внутренние дела и уважения права государства на суверенный выбор собственного пути развития.
В ночь на понедельник Израиль заявил о пуске шести ракет с территории Ливана проиранским движением "Хезболлах", в ответ израильская авиация начала наносить массированные удары по организации в разных районах страны, включая Бейрут. В понедельник правительство Ливана запретило любую военную деятельность "Хезболлах". В ответ руководство движения обвинило власти в нежелании сопротивляться "израильской агрессии" и призвало не предпринимать шаги, которые могли бы усугубить ситуацию внутри страны.
Сирия закрыла главный КПП на границе с Ливаном
