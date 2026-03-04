МИД: Россия учтет агрессивную трансформацию ЕС в военном планировании

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия учтет агрессивную трансформацию Евросоюза в выстраивании своей внешнеполитической линии и в своем военном планировании, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы будем учитывать данную трансформацию Европейского союза как при выстраивании внешнеполитической линии, так и в нашем военном планировании, включая программу модернизации всех видов вооружений и военной техники", - сказала дипломат на брифинге для СМИ.