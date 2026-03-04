https://ria.ru/20260304/rossija-2078472314.html
В России в 2025 году вывели из теневого оборота более 1800 сим-банков
В России в 2025 году вывели из теневого оборота более 1800 сим-банков - РИА Новости, 04.03.2026
В России в 2025 году вывели из теневого оборота более 1800 сим-банков
Более 1800 сим-банков и свыше 3 миллионов сим-карт различных операторов выведено из теневого оборота в 2025 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:40:00+03:00
2026-03-04T14:40:00+03:00
2026-03-04T14:40:00+03:00
экономика
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078471093.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Экономика, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В России в 2025 году вывели из теневого оборота более 1800 сим-банков
Колокольцев: более 1800 сим-банков выведено из теневого оборота в 2025 году