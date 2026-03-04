Рейтинг@Mail.ru
В России в 2025 году вывели из теневого оборота более 1800 сим-банков
14:40 04.03.2026
В России в 2025 году вывели из теневого оборота более 1800 сим-банков
В России в 2025 году вывели из теневого оборота более 1800 сим-банков
Более 1800 сим-банков и свыше 3 миллионов сим-карт различных операторов выведено из теневого оборота в 2025 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
В России в 2025 году вывели из теневого оборота более 1800 сим-банков

Колокольцев: более 1800 сим-банков выведено из теневого оборота в 2025 году

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 1800 сим-банков и свыше 3 миллионов сим-карт различных операторов выведено из теневого оборота в 2025 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"В минувшем году из теневого оборота выведено более 1800 сим-банков. И свыше 3 миллионов сим-карт различных операторов. Совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам заблокировано порядка полутора тысяч иностранных IP-адресов", - заявил он на заседании коллегии МВД.
