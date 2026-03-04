https://ria.ru/20260304/rossija-2078472171.html
Колокольцев рассказал, сколько мигрантов узаконили свое пребывание в России
Колокольцев рассказал, сколько мигрантов узаконили свое пребывание в России - РИА Новости, 04.03.2026
Колокольцев рассказал, сколько мигрантов узаконили свое пребывание в России
Более 185 тысяч незаконных мигрантов узаконили свое пребывание в России к сентябрю 2025 года, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:40:00+03:00
2026-03-04T14:40:00+03:00
2026-03-04T14:40:00+03:00
россия
владимир колокольцев
мвд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937354595_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_7bda107ddad25c8aa3e80518e1f9e5e9.jpg
https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078469340.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937354595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ff5e38a8eda6bdb189e2b5b494b82e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, мвд
Россия, Владимир Колокольцев, МВД
Колокольцев рассказал, сколько мигрантов узаконили свое пребывание в России
Колокольцев: 185 тысяч мигрантов узаконили пребывание в РФ к сентябрю 2025 года