Колокольцев рассказал, сколько мигрантов узаконили свое пребывание в России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 185 тысяч незаконных мигрантов узаконили свое пребывание в России к сентябрю 2025 года, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Он отметил, что в отношении тех, кто не захотел "выйти из тени", применялся весь комплекс мер, предусмотренных режимом высылки.