14:40 04.03.2026
Колокольцев рассказал, сколько мигрантов узаконили свое пребывание в России
Более 185 тысяч незаконных мигрантов узаконили свое пребывание в России к сентябрю 2025 года, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
россия, владимир колокольцев, мвд
Россия, Владимир Колокольцев, МВД
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 185 тысяч незаконных мигрантов узаконили свое пребывание в России к сентябрю 2025 года, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
"С февраля прошлого года ведется реестр контролируемых лиц. При этом выходцам из-за рубежа, не имеющим законных оснований для нахождения в стране, было дано право до сентября урегулировать свой правовой статус. Это сделали более 185 тысяч незаконных мигрантов", - сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.
Он отметил, что в отношении тех, кто не захотел "выйти из тени", применялся весь комплекс мер, предусмотренных режимом высылки.
МВД усилило контроль за соблюдением миграционных законов
Вчера, 14:34
 
