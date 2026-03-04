Рейтинг@Mail.ru
13:26 04.03.2026
Новак заявил о готовности России увеличивать поставки нефти в Китай и Индию
Новак заявил о готовности России увеличивать поставки нефти в Китай и Индию
Россия всегда готова увеличивать поставки нефти в Китай и Индию, российская нефть востребована, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.03.2026
экономика, россия, индия, китай, александр новак
Экономика, Россия, Индия, Китай, Александр Новак
Новак заявил о готовности России увеличивать поставки нефти в Китай и Индию

Новак: Россия всегда готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия всегда готова увеличивать поставки нефти в Китай и Индию, российская нефть востребована, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Всегда готовы, наша нефть востребована. Будут покупать - будем продавать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Россия увеличить поставки нефти в Китай и Индию.
Накануне Новак отмечал, что, по словам индийских политиков, интерес Индии к российской нефти будет расти на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Киев шантажирует Венгрию и Словакию из-за российской нефти, заявил Песков
ЭкономикаРоссияИндияКитайАлександр Новак
 
 
