https://ria.ru/20260304/rossija-2078442489.html
Новак заявил о готовности России увеличивать поставки нефти в Китай и Индию
Новак заявил о готовности России увеличивать поставки нефти в Китай и Индию - РИА Новости, 04.03.2026
Новак заявил о готовности России увеличивать поставки нефти в Китай и Индию
Россия всегда готова увеличивать поставки нефти в Китай и Индию, российская нефть востребована, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:26:00+03:00
2026-03-04T13:26:00+03:00
2026-03-04T13:26:00+03:00
экономика
россия
индия
китай
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg
https://ria.ru/20260304/neft-2078434971.html
россия
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_21:0:1920:1424_1920x0_80_0_0_632f45c857d55dcbdb49a295ef7b28f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, китай, александр новак
Экономика, Россия, Индия, Китай, Александр Новак
Новак заявил о готовности России увеличивать поставки нефти в Китай и Индию
Новак: Россия всегда готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию