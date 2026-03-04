Рейтинг@Mail.ru
Россия учтет участие Дании в ядерном сдерживании, заявили в посольстве
11:18 04.03.2026
Россия учтет участие Дании в ядерном сдерживании, заявили в посольстве
Россия учтет участие Дании в ядерном сдерживании, заявили в посольстве
Россия учтет участие Дании в ядерном сдерживании, заявили в посольстве
Вовлечение Дании во французскую программу по ядерному сдерживанию является дестабилизирующим фактором для обстановки на континенте, Россия учтет это в своем... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:18:00+03:00
2026-03-04T11:18:00+03:00
Россия учтет участие Дании в ядерном сдерживании, заявили в посольстве

Посольство РФ: участие Дании в ядерном сдерживании дестабилизирует Европу

© Фото : Посольство России в ДанииПосольство России в Дании
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Посольство России в Дании
Посольство России в Дании. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вовлечение Дании во французскую программу по ядерному сдерживанию является дестабилизирующим фактором для обстановки на континенте, Россия учтет это в своем военном планировании, заявило посольство РФ в Копенгагене.
"Несомненно, сотрудничество Дании и Франции по вопросам ядерного сдерживания будет учитываться в военном планировании России", - говорится в комментарии посольства телерадиокомпании DR. Текст размещен в Telegram-канале дипмиссии.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Макрон заявил о готовности использовать силы ядерного сдерживания
2 марта, 17:25
Дипломаты отметили, что вовлечение неядерных европейских государств, включая Данию, в стратегическое сотрудничество в рамках реализации французской программы по ядерному сдерживанию является "дестабилизирующим фактором для обстановки на континенте".
"Намечается тенденция к постепенной эрозии самоограничений Дании в сфере ядерного оружия. Уже заявляется об изучении вопроса о возможности участия датских истребителей F-35 в осуществлении задач по ядерному сдерживанию", - добавили в дипмиссии.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, восемь стран уже согласились присоединиться к диалогу о сотрудничестве по вопросам ядерного сдерживания.
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
СМИ раскрыли, как европейцы могли бы поддержать ядерное сдерживание Франции
15 февраля, 14:33
 
В миреДанияРоссияФранцияЭммануэль МакронF-35
 
 
