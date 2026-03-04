Россия учтет участие Дании в ядерном сдерживании, заявили в посольстве

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вовлечение Дании во французскую программу по ядерному сдерживанию является дестабилизирующим фактором для обстановки на континенте, Россия учтет это в своем военном планировании, заявило посольство РФ в Копенгагене.
"Несомненно, сотрудничество Дании и Франции по вопросам ядерного сдерживания будет учитываться в военном планировании России", - говорится в комментарии посольства телерадиокомпании DR. Текст размещен в Telegram-канале дипмиссии.
Дипломаты отметили, что вовлечение неядерных европейских государств, включая Данию, в стратегическое сотрудничество в рамках реализации французской программы по ядерному сдерживанию является "дестабилизирующим фактором для обстановки на континенте".
"Намечается тенденция к постепенной эрозии самоограничений Дании в сфере ядерного оружия. Уже заявляется об изучении вопроса о возможности участия датских истребителей F-35 в осуществлении задач по ядерному сдерживанию", - добавили в дипмиссии.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, восемь стран уже согласились присоединиться к диалогу о сотрудничестве по вопросам ядерного сдерживания.