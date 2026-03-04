Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор опроверг данные о 60 заболевших сальмонеллезом на Кубани - РИА Новости, 04.03.2026
13:30 04.03.2026 (обновлено: 13:31 04.03.2026)
Роспотребнадзор опроверг данные о 60 заболевших сальмонеллезом на Кубани
Информация о якобы 60 заболевших сальмонеллезом после поминок в Лабинске не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления... РИА Новости, 04.03.2026
Роспотребнадзор опроверг данные о 60 заболевших сальмонеллезом на Кубани

КРАСНОДАР, 4 мар – РИА Новости. Информация о якобы 60 заболевших сальмонеллезом после поминок в Лабинске не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Ранее Telegram-канал Kub Mash сообщил, что 60 человек якобы отравились на поминках в кафе города Лабинска, отмечалось, что у них обнаружили сальмонеллез.
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Роспотребнадзор оценил риски завоза паразитарных болезней в Россию
27 февраля, 16:18
"Это не соответствует действительности. Такого нет. Эпидситуация в крае стабильная, спокойная, контролируемая", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что случай отравления на поминках действительно был около 2 лет назад - в 2024 году, при этом не в Лабинске, а в Лабинском районе.
Горнолыжный курорт Домбай - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовом отравлении туристов на Домбае
25 февраля, 13:10
 
ПроисшествияЛабинскКраснодарский крайЛабинский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
