Роскачество назвало лучшие розовые вина в России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскачество изучило 65 розовых вин из ключевых винодельческих регионов России, в пятерке лучших впервые оказались только сухие вина, рассказали РИА Новости в ведомстве.

"В 2026 году специалисты изучили 65 образцов от 57 торговых марок, представивших продукцию из всех ключевых винодельческих регионов страны: Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Дагестана, Ростовской, Волгоградской и Самарской областей... Впервые в пятерке лучших розовых вин все позиции заняли сухие вина", - сообщили там.

Так, первое место заняло сухое розовое вино "Сира Мантра" производства "Мантра Эстейт". Второе место принадлежит вину "Винодельня Ведерниковъ" от "Ведерниковъ". Затем идет "Пино Нуар. Розе. Нобл Селекшн" производства "Голубицкое". На четвертом месте - "Розе. Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира" от "Эссе" и пятерку закрыло "Сакура. Пино черный" производителя "Вино и Небо".

Лучшими среди полусухих розовых вин стали "Фанагория. Розе. Саперави" от "Фанагории", "Сира" от "Родного гнезда" и "Реликта. Антей Магарачский - Мускат белый" производства "Реликта".

Лучшими полусладкими розовыми винами Роскачество признало "Сатера АП. Пино черный, Шардоне, Мускат белый, Пино серый (Пино Гри)" от производителя "Сатера", "Розе. ТЗ "Фиолент" "Винодельни Бельбек Фиолент" и "Солнечная Долина. Розовое полусладкое" от "Солнечной долины".

По словам экспертов, большая часть розовых вин в исследовании преодолели высокую планку качества и получили оценки "медального уровня" - от 81 балла и выше. Однако на рынке есть производители, которым еще предстоит совершенствовать технологии.

Вина производителей "Долина" и "Ай-Петри" отправлены для дополнительного физико-химического исследования в аккредитованную лабораторию.