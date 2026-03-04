Рейтинг@Mail.ru
Роскачество назвало лучшие розовые вина в России - РИА Новости, 04.03.2026
06:04 04.03.2026
Роскачество назвало лучшие розовые вина в России
Роскачество изучило 65 розовых вин из ключевых винодельческих регионов России, в пятерке лучших впервые оказались только сухие вина, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2026
россия, краснодарский край, республика крым, роскачество
Роскачество назвало лучшие розовые вина в России

В пятерке лучших розовых вин России оказались только сухие

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Цех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскачество изучило 65 розовых вин из ключевых винодельческих регионов России, в пятерке лучших впервые оказались только сухие вина, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"В 2026 году специалисты изучили 65 образцов от 57 торговых марок, представивших продукцию из всех ключевых винодельческих регионов страны: Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Дагестана, Ростовской, Волгоградской и Самарской областей... Впервые в пятерке лучших розовых вин все позиции заняли сухие вина", - сообщили там.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Роскачество назвало лучшие российские крепленые вина
17 февраля, 12:00
Так, первое место заняло сухое розовое вино "Сира Мантра" производства "Мантра Эстейт". Второе место принадлежит вину "Винодельня Ведерниковъ" от "Ведерниковъ". Затем идет "Пино Нуар. Розе. Нобл Селекшн" производства "Голубицкое". На четвертом месте - "Розе. Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира" от "Эссе" и пятерку закрыло "Сакура. Пино черный" производителя "Вино и Небо".
Лучшими среди полусухих розовых вин стали "Фанагория. Розе. Саперави" от "Фанагории", "Сира" от "Родного гнезда" и "Реликта. Антей Магарачский - Мускат белый" производства "Реликта".
Лучшими полусладкими розовыми винами Роскачество признало "Сатера АП. Пино черный, Шардоне, Мускат белый, Пино серый (Пино Гри)" от производителя "Сатера", "Розе. ТЗ "Фиолент" "Винодельни Бельбек Фиолент" и "Солнечная Долина. Розовое полусладкое" от "Солнечной долины".
Девушка с бокалом красного вина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Роскачество рассказало, как менялось российское вино с 2019 года
1 февраля, 07:56
По словам экспертов, большая часть розовых вин в исследовании преодолели высокую планку качества и получили оценки "медального уровня" - от 81 балла и выше. Однако на рынке есть производители, которым еще предстоит совершенствовать технологии.
Вина производителей "Долина" и "Ай-Петри" отправлены для дополнительного физико-химического исследования в аккредитованную лабораторию.
"Главный вывод исследования: розовое вино в России перестало быть просто сезонным напитком и заняло прочную нишу на полках магазинов. Его доля в розничных продажах стабильно держится на уровне около 5%, а в ресторанах - порядка 3%", - добавили в ведомстве.
Виноградник в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Роскачество рассказало, как технологии помогают виноделам
31 января, 07:53
 
Россия
Краснодарский край
Республика Крым
Роскачество
 
 
