Инвестресурс "Росатома" получат 5 победителей конкурса цифровых инициатив

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. "Росатом" провел финал конкурса цифровых инициатив и продуктов на получение инвестиционного ресурса, были отобраны девять наиболее перспективных проектов, а победителями признаны пять проектов, сообщает пресс-служба блока информационных и цифровых технологий госкорпорации.

В преддверии мероприятия эксперты проанализировали свыше 50 заявок от 16 дивизионов, победители были выбраны на основе комплексной системы критериев: актуальность для отрасли, соответствие стратегии госкорпорации "Росатом" 2050, экономическая эффективность, реализация планов по импортозамещению и возможность тиражировать успешные решения на другие производственные площадки.

По словам начальника управления цифровой стратегии госкорпорации "Росатом" и организатора события Дианы Сюняевой, конкурс призван запустить цикл быстрой реализации инноваций — от формирования идей до их практической реализации. В планах команды управления цифровой стратегии — масштабировать состязание за счет вовлечения в него также функциональных подразделений госкорпорации. С 2026 года конкурс планируют проводить ежегодно, он станет системным инструментом для ускоренного внедрения инноваций в отрасли.

В качестве почетных членов жюри выступили руководители госкорпорации: первый заместитель генерального директора по развитию новых продуктов атомной энергетики Александр Локшин, заместитель генерального директора по экономике и финансам Илья Ребров, директор по информационным и цифровым технологиям Евгений Абакумов, директор по управлению научно-техническими программами и проектами – директор департамента научно-технических программ и проектов Наталья Ильина, директор департамента стратегического управления Игорь Ермаков и заместитель директора департамента коммуникаций Константин Рудер.

Они оценивали выступления с точки зрения их влияния на соответствие стратегическим бизнес-целям "Росатома", а также подтвержденную экономическую эффективность и прозрачность перспектив окупаемости.

По итогам очных презентаций жюри определило пять проектов победителей, которые получат финансирование по ускоренной процедуре. Ими стали: интеграционный PLM портал машиностроительного дивизиона "Росатома", который позволяет сформировать единую среду взаимодействия предприятий дивизиона в управлении жизненным циклом продукции. Также в числе победителей коммерческая биометрическая система АО "Гринатом" — сервис биометрической идентификации и аутентификации, тираж которого возможен на все организации атомной отрасли. Еще в это число вошел программный комплекс "Дедал-Скаут" от АО "НПК "Дедал", предназначенный для управления активами предприятия, сервисным обслуживанием и мобильным персоналом. Также жюри выбрало два проекта АО "ТВЭЛ" — решения по применению аналитических и прогнозных моделей работы печей BTU для предиктивного выявления признаков возможных сбоев в работе оборудования и автоматизации процесса входного контроля продукции для проверки сопроводительной документации по входящему потоку материалов и комплектующих. Оба эти проекта реализуются на базе ИИ-платформы "Росатома" — АтомМайнд.

"Сегодня необходимо браться за большие задачи, с учетом привлечения к сложной технологической экспертизе представителей профильных вузов и НИИ для разработки и обогащения математических моделей. Рассчитываем, что внедрение цифровых решений в значимых отраслевых проектах позволит дополнительно проработать производственные задачи, которые на текущий момент требуют поиска более эффективных решений", — отметил Локшин.

Как рассказал Ребров, цифровой ПСР Демодень стал не просто конкурсом инициатив, а настоящим профессиональным лифтом для цифровых идей в "Росатоме".

"Хочу особо отметить отличную подготовку коллег: на вход поступило более 50 цифровых инициатив, и из этого серьезного потока заявок мы смогли выделить пять по-настоящему перспективных и современных решений. Отобранные проекты — уже не абстрактные идеи, а инвестиционные кейсы с измеримым экономическим эффектом. Они позволят не просто модернизировать отдельные участки, но и повысить общую производительность, укрепить позиции Росатома на рынке. По сути, мы движемся в правильном направлении: от экспериментов к системной трансформации, где каждое цифровое решение становится надежным инструментом повышения эффективности", — добавил он.

По словам Абакумова, технологическое лидерство — одна из ключевых целей Единой цифровой стратегии госкорпорации "Росатом".