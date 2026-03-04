Инвестресурс "Росатома" получат 5 победителей конкурса цифровых инициатив

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. "Росатом" провел финал конкурса цифровых инициатив и продуктов на получение инвестиционного ресурса, были отобраны девять наиболее перспективных проектов, а победителями признаны пять проектов, сообщает пресс-служба блока информационных и цифровых технологий госкорпорации.
В преддверии мероприятия эксперты проанализировали свыше 50 заявок от 16 дивизионов, победители были выбраны на основе комплексной системы критериев: актуальность для отрасли, соответствие стратегии госкорпорации "Росатом" 2050, экономическая эффективность, реализация планов по импортозамещению и возможность тиражировать успешные решения на другие производственные площадки.
По словам начальника управления цифровой стратегии госкорпорации "Росатом" и организатора события Дианы Сюняевой, конкурс призван запустить цикл быстрой реализации инноваций — от формирования идей до их практической реализации. В планах команды управления цифровой стратегии — масштабировать состязание за счет вовлечения в него также функциональных подразделений госкорпорации. С 2026 года конкурс планируют проводить ежегодно, он станет системным инструментом для ускоренного внедрения инноваций в отрасли.
В качестве почетных членов жюри выступили руководители госкорпорации: первый заместитель генерального директора по развитию новых продуктов атомной энергетики Александр Локшин, заместитель генерального директора по экономике и финансам Илья Ребров, директор по информационным и цифровым технологиям Евгений Абакумов, директор по управлению научно-техническими программами и проектами – директор департамента научно-технических программ и проектов Наталья Ильина, директор департамента стратегического управления Игорь Ермаков и заместитель директора департамента коммуникаций Константин Рудер.
Они оценивали выступления с точки зрения их влияния на соответствие стратегическим бизнес-целям "Росатома", а также подтвержденную экономическую эффективность и прозрачность перспектив окупаемости.
По итогам очных презентаций жюри определило пять проектов победителей, которые получат финансирование по ускоренной процедуре. Ими стали: интеграционный PLM портал машиностроительного дивизиона "Росатома", который позволяет сформировать единую среду взаимодействия предприятий дивизиона в управлении жизненным циклом продукции. Также в числе победителей коммерческая биометрическая система АО "Гринатом" — сервис биометрической идентификации и аутентификации, тираж которого возможен на все организации атомной отрасли. Еще в это число вошел программный комплекс "Дедал-Скаут" от АО "НПК "Дедал", предназначенный для управления активами предприятия, сервисным обслуживанием и мобильным персоналом. Также жюри выбрало два проекта АО "ТВЭЛ" — решения по применению аналитических и прогнозных моделей работы печей BTU для предиктивного выявления признаков возможных сбоев в работе оборудования и автоматизации процесса входного контроля продукции для проверки сопроводительной документации по входящему потоку материалов и комплектующих. Оба эти проекта реализуются на базе ИИ-платформы "Росатома" — АтомМайнд.
"Сегодня необходимо браться за большие задачи, с учетом привлечения к сложной технологической экспертизе представителей профильных вузов и НИИ для разработки и обогащения математических моделей. Рассчитываем, что внедрение цифровых решений в значимых отраслевых проектах позволит дополнительно проработать производственные задачи, которые на текущий момент требуют поиска более эффективных решений", — отметил Локшин.
Как рассказал Ребров, цифровой ПСР Демодень стал не просто конкурсом инициатив, а настоящим профессиональным лифтом для цифровых идей в "Росатоме".
"Хочу особо отметить отличную подготовку коллег: на вход поступило более 50 цифровых инициатив, и из этого серьезного потока заявок мы смогли выделить пять по-настоящему перспективных и современных решений. Отобранные проекты — уже не абстрактные идеи, а инвестиционные кейсы с измеримым экономическим эффектом. Они позволят не просто модернизировать отдельные участки, но и повысить общую производительность, укрепить позиции Росатома на рынке. По сути, мы движемся в правильном направлении: от экспериментов к системной трансформации, где каждое цифровое решение становится надежным инструментом повышения эффективности", — добавил он.
По словам Абакумова, технологическое лидерство — одна из ключевых целей Единой цифровой стратегии госкорпорации "Росатом".
"Для ее реализации мы делаем ставку на собственные цифровые разработки, которые создаются под специфику наших производственных задач. Цифровой ПСР Демодень наглядно показал, что в компании уже сформировался серьезный задел в этой области. Было представлено множество сильных цифровых инициатив и проектов с четким прикладным потенциалом. Их запуск в ближайшее время позволит атомной отрасли быстрее достичь поставленных целей", — подчеркнул директор по информационным и цифровым технологиям.