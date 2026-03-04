В Китае рассказали, какие задачи ставит перед людьми развитие роботов

ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Развитие и широкое применение человекоподобных роботов ставит перед человечеством новые этические и моральные задачи, решение которых требует совместных усилий всего мира, заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

"Конечно, разработка научных теорий и технологий, необходимых для того, чтобы роботы могли воспринимать мир, мыслить, принимать решения и действовать подобно людям, по-прежнему требует совместных глобальных усилий", - заявил Лоу Циньцзянь.

При этом он подчеркнул, что "развитие и широкое использование человекоподобных роботов может поставить перед нами новые задачи в таких областях, как этика, мораль и общественное управление, для решения которых потребуются совместные усилия всего мира".