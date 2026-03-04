https://ria.ru/20260304/roboty-2078364552.html
В Китае рассказали, какие задачи ставит перед людьми развитие роботов
В Китае рассказали, какие задачи ставит перед людьми развитие роботов
В Китае рассказали, какие задачи ставит перед людьми развитие роботов
Лоу Циньцзянь: развитие роботов ставит перед человечеством новые задачи
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Развитие и широкое применение человекоподобных роботов ставит перед человечеством новые этические и моральные задачи, решение которых требует совместных усилий всего мира, заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Лоу Циньцзянь.
Четвертая сессия ВСНП
14-го созыва откроется в Пекине
5 марта и завершится во второй половине дня 12 марта.
"Конечно, разработка научных теорий и технологий, необходимых для того, чтобы роботы могли воспринимать мир, мыслить, принимать решения и действовать подобно людям, по-прежнему требует совместных глобальных усилий", - заявил Лоу Циньцзянь.
При этом он подчеркнул, что "развитие и широкое использование человекоподобных роботов может поставить перед нами новые задачи в таких областях, как этика, мораль и общественное управление, для решения которых потребуются совместные усилия всего мира".
Сессии высшего консультативного и законодательного органов КНР
- Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - являются главным политическим событием года в Китае, в ходе которых определяется направление политической, законодательной и экономической работы на предстоящий год. "Две сессии" ежегодно проходят практически одновременно в начале марта, однако имеют разные функции, повестку и продолжительность.