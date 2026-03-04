Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, кто может купить Рижский вокзал - РИА Новости, 04.03.2026
16:06 04.03.2026
Эксперт рассказал, кто может купить Рижский вокзал
Эксперт рассказал, кто может купить Рижский вокзал
Здание Рижского вокзала может стать стратегическим приобретением для столичных девелоперов, заявил генеральный директор архитектурно-инженерного бюро "ДримФорм" РИА Новости, 04.03.2026
2026
Эксперт рассказал, кто может купить Рижский вокзал

Жорник: покупка Рижского вокзала может быть интересна московским девелоперам

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Здание Рижского вокзала может стать стратегическим приобретением для столичных девелоперов, заявил генеральный директор архитектурно-инженерного бюро "ДримФорм" Алексей Жорник.
Ранее РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 миллиарда рублей.
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал
3 марта, 14:35
"Для частного инвестора это не отдельный актив, а элемент комплексной модели развития. С точки зрения рыночной логики, основными интересантами выступают девелоперы, уже реализующие проекты в данной локации, поскольку интеграция объекта в общий мастер-план может носить стратегический характер", - сообщил эксперт информационному агентству РИАМО.
По его мнению, помимо частных девелоперов, интерес к покупке Рижского вокзала могут иметь и структуры с государственным участием, так как для публичного сектора такие здания - часть городской инфраструктуры и культурного ландшафта.
Жорник отметил, что статус объекта культурного наследия задает особый режим использования и развития обновленного здания, но также создает дополнительную ценность, которая может стать конкурентным преимуществом и усилить инвестиционную привлекательность проекта.
Кроме того, эксперт назвал постоянный пассажиропоток ключевым преимуществом Рижского вокзала из-за возможности поддерживать операционную загрузку проекта. Так, создание апартаментов допустимо, однако наиболее вероятный формат - многофункциональный гастро-рынок.
Небоскребы делового центра Москва-сити на восходе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Эксперт раскрыл выручку российских девелоперов в 2025 году
24 декабря 2025, 05:00
24 декабря 2025, 05:00
 
