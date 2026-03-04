Эксперт рассказал, кто может купить Рижский вокзал

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Здание Рижского вокзала может стать стратегическим приобретением для столичных девелоперов, заявил генеральный директор архитектурно-инженерного бюро "ДримФорм" Алексей Жорник.

Ранее РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 миллиарда рублей.

"Для частного инвестора это не отдельный актив, а элемент комплексной модели развития. С точки зрения рыночной логики, основными интересантами выступают девелоперы, уже реализующие проекты в данной локации, поскольку интеграция объекта в общий мастер-план может носить стратегический характер", - сообщил эксперт информационному агентству РИАМО

По его мнению, помимо частных девелоперов, интерес к покупке Рижского вокзала могут иметь и структуры с государственным участием, так как для публичного сектора такие здания - часть городской инфраструктуры и культурного ландшафта.

Жорник отметил, что статус объекта культурного наследия задает особый режим использования и развития обновленного здания, но также создает дополнительную ценность, которая может стать конкурентным преимуществом и усилить инвестиционную привлекательность проекта.