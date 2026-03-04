https://ria.ru/20260304/reysy-2078428851.html
"Победа" выполнит часть вывозных рейсов из Фуджейры в ОАЭ
"Победа" выполнит часть вывозных рейсов из Фуджейры в ОАЭ
Авиакомпания "Победа" выполнит часть вывозных рейсов из аэропорта Фуджейра (ОАЭ) из-за отсутствия подтверждения слотов от аэропорта Дубая, сообщил перевозчик. РИА Новости, 04.03.2026
оаэ
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
