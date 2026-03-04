Пассажиров приземлившегося в Нальчике рейса доставят в Краснодар трансфером

НАЛЬЧИК, 4 мар – РИА Новости. Пассажиров рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая в Краснодар, который приземлился в аэропорту Нальчика, доставят к месту следования специальными трансферами, сообщил РИА Новости директор аэропорта в Кабардино-Балкарии Сергей Айнетдинов.