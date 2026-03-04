Рейтинг@Mail.ru
Пассажиров приземлившегося в Нальчике рейса доставят в Краснодар трансфером - РИА Новости, 04.03.2026
21:55 04.03.2026
Пассажиров приземлившегося в Нальчике рейса доставят в Краснодар трансфером
нальчик
краснодар
дубай
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
происшествия
нальчик
краснодар
дубай
нальчик, краснодар, дубай, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана, происшествия
Нальчик, Краснодар, Дубай, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана, Происшествия
Пассажиров приземлившегося в Нальчике рейса доставят в Краснодар трансфером

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
НАЛЬЧИК, 4 мар – РИА Новости. Пассажиров рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая в Краснодар, который приземлился в аэропорту Нальчика, доставят к месту следования специальными трансферами, сообщил РИА Новости директор аэропорта в Кабардино-Балкарии Сергей Айнетдинов.
"Рейс "Аэрофлота" из Дубая приземлился у нас, сейчас все 148 пассажиров организованно садятся в подготовленные для них автобусы, их оперативно довезут до Краснодара", - сказал Айнетдинов.
Он уточнил, что рейс переправили в Нальчик из-за закрытия воздушного пространства в аэропортах Краснодара и Сочи.
Ранее сообщалось, что первый вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший утром из Дубая в Краснодар, приземлился в аэропорту Нальчика.
Первый рейс "Аэрофлота" из Дубая в Краснодар приземлился в Нальчике
