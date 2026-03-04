Рейтинг@Mail.ru
Первый рейс "Аэрофлота" из Дубая в Краснодар приземлился в Нальчике
21:31 04.03.2026 (обновлено: 21:54 04.03.2026)
Первый рейс "Аэрофлота" из Дубая в Краснодар приземлился в Нальчике
Первый рейс "Аэрофлота" из Дубая в Краснодар приземлился в Нальчике
Первый рейс "Аэрофлота" из Дубая в Краснодар приземлился в Нальчике
Первый вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая в Краснодар приземлился в аэропорту Нальчика, следует из данных онлайн-табло "Аэрофлота". РИА Новости, 04.03.2026
Первый рейс "Аэрофлота" из Дубая в Краснодар приземлился в Нальчике

Первый вывозной рейс из Дубая в Краснодар приземлился в Нальчике

КРАСНОДАР, 4 мар – РИА Новости. Первый вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая в Краснодар приземлился в аэропорту Нальчика, следует из данных онлайн-табло "Аэрофлота".
Согласно данным табло, рейс SU769D, вылетевший утром из Дубая, приземлился в Анталье в 15.10 и вылетел в 17.03 в Нальчик. Аэропорт Нальчика принял рейс в 20.30 мск.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Краснодара, аэропорт не смог принять рейс ввиду закрытого воздушного пространства.
Вывозной рейс SU769D Аэрофлота из Дубая (аэропорт "Аль-Мактум") вылетел в Краснодар в 9.33 мск (10.33 по местному времени). На борту 148 пассажиров, сообщал "Аэрофлот". Ожидалось, что рейс прибудет в Краснодар в 18.30 мск с учетом дозаправки в Анталье.
Росавиация сообщила в среду днем, что в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. В среду в Краснодарском крае была объявлена беспилотная опасность.
