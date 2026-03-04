https://ria.ru/20260304/reys-2078594051.html
Первый рейс "Аэрофлота" из Дубая в Краснодар приземлился в Нальчике
Первый вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая в Краснодар приземлился в аэропорту Нальчика, следует из данных онлайн-табло "Аэрофлота". РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:54:00+03:00
