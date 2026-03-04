Рейтинг@Mail.ru
Вывозной рейс "Уральских авиалиний" вылетел из Дубая в Екатеринбург - РИА Новости, 04.03.2026
17:03 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/reys-2078527677.html
Вывозной рейс "Уральских авиалиний" вылетел из Дубая в Екатеринбург
Вывозной рейс "Уральских авиалиний" вылетел из Дубая в Екатеринбург
Вывозной рейс "Уральских авиалиний" U6 7138 вылетел из Международного аэропорта Дубая в Екатеринбург, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, дубай, сша, иран, уральские авиалинии, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Иран, Уральские авиалинии, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вывозной рейс "Уральских авиалиний" вылетел из Дубая в Екатеринбург

Вывозной рейс U6 7138 "Уральских авиалиний" вылетел из Дубая в Екатеринбург

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ДУБАЙ, 4 мар - РИА Новости. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" U6 7138 вылетел из Международного аэропорта Дубая в Екатеринбург, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных арабской авиагавани.
"Вылетел", - говорится на онлайн табло дубайского аэропорта.
Самолет направляется в аэропорт "Кольцово", ожидаемое время прибытия - 5 марта 01.00 мск.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Люди в центре Дубая - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В РСТ рассказали, сколько российских туристов остается в ОАЭ
