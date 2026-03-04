Росавиация порекомендовала приостановить продажу билетов на Ближний Восток

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Росавиация призвала авиакомпании приостановить до 7 марта продажу билетов на рейсы в страны Ближнего Востока, сообщил Минтранс.

Цель мер — снизить риски для пассажиров из-за военного конфликта в регионе.

Кроме того, сегодня с Ближнего Востока планируется привезти в Россию 7,1 тысячи человек. В общей сложности авиакомпаниям потребуется до десяти дней для завершения вывозных рейсов. Их предварительный график составлен до 7 марта.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.

По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.

В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.