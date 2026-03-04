Рейтинг@Mail.ru
Росавиация порекомендовала приостановить продажу билетов на Ближний Восток - РИА Новости, 04.03.2026
16:00 04.03.2026 (обновлено: 17:39 04.03.2026)
Росавиация порекомендовала приостановить продажу билетов на Ближний Восток
Росавиация порекомендовала приостановить продажу билетов на Ближний Восток
Росавиация призвала авиакомпании приостановить до 7 марта продажу билетов на рейсы в страны Ближнего Востока, сообщил Минтранс. РИА Новости, 04.03.2026
Росавиация порекомендовала приостановить продажу билетов на Ближний Восток

Самолеты в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Росавиация призвала авиакомпании приостановить до 7 марта продажу билетов на рейсы в страны Ближнего Востока, сообщил Минтранс.
"Рекомендация касается продажи билетов на рейсы из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ", — говорится в публикации.
Цель мер — снизить риски для пассажиров из-за военного конфликта в регионе.
Кроме того, сегодня с Ближнего Востока планируется привезти в Россию 7,1 тысячи человек. В общей сложности авиакомпаниям потребуется до десяти дней для завершения вывозных рейсов. Их предварительный график составлен до 7 марта.
Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала