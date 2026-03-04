Рейтинг@Mail.ru
15:09 04.03.2026
"Победа" запланировала вывозной рейс из Абу-Даби в Москву на 4 марта
"Победа" запланировала вывозной рейс из Абу-Даби в Москву на 4 марта
Авиакомпания "Победа" запланировала выполнение вывозного рейса из Абу-Даби в Москву на 4 марта, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 04.03.2026
абу-даби, москва, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, внуково (аэропорт)
Абу-Даби, Москва, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Внуково (аэропорт)
"Победа" запланировала вывозной рейс из Абу-Даби в Москву на 4 марта

"Победа" запланировала вывозной рейс из Абу-Даби во Внуково на 4 марта

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Победа" . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" запланировала выполнение вывозного рейса из Абу-Даби в Москву на 4 марта, сообщил авиаперевозчик.
"Победа продолжает выполнение вывозных рейсов из ОАЭ. 4 марта к выполнению запланирован рейс: DP754 Абу-Даби - Москва ("Внуково"). Время вылета: 00.00 (время местное, 5 марта) или 23.00 (мск)", - говорится в сообщении.
Абу-ДабиМоскваОАЭВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреВнуково (аэропорт)
 
 
